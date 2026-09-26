Черговий НПЗ у Росії зупинив роботу через українську атаку

У ніч проти 26 вересня Сили оборони завдали ударів по Ільському НПЗ у Краснодарському краї. Внаслідок цієї атаки нафтопереробний завод був змушений зупинити роботу.

Про це повідомили у компанії Fire Point.

Що відомо про зупинку роботи Ільського НПЗ?

У компанії підкреслили, що саме її дрони FP-1 влаштували "бавовну" на Ільському НПЗ цієї ночі.

Внаслідок атаки уражено три установки первинної переробки нафти та резервуарний парк.

Через це НПЗ зупинив свою роботу.

Раніше пожежу на території підприємства підтвердили у Генштабі.

Там нагадали, що загальна потужність переробки Ільського НПЗ становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік.

Завод виконує прийом, переробку та зберігання вуглеводневої сировини, а також відвантажує нафтопродукти, що використовуються для забезпечення потреб збройних сил Росії.

Нагадаємо, напередодні через українську атаку зупинився Пермський нафтопереробний завод.

Дрон пошкодив технологічні установки, сховища та трубопроводи. Через це завод більше не може переробляти нафту.

Пермський НПЗ входить до семи найбільших у країні за обсягами переробки. У 2024 році підприємство могло переробляти близько 12,6 мільйона тонн нафти.

Ще раніше стало відомо про зупинку роботи Московського НПЗ. На підприємстві горіли дві основні установки первинної переробки внаслідок атаки 20 вересня. Через пожежу обидві установки зазнали пошкоджень, а на їхнє відновлення може знадобитися кілька тижнів.