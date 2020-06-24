Путін, впевнений, і не думав зупинятися на Кримі – його останнє інтерв'ю про "подарунки російського народу" в цьому черговий раз переконує.

В своей новой книге об американской политике "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме" бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказывает о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным о российско-украинском конфликте, – пишет Виталий Портников для Крым.Реилии.

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Обама и Путин между Украиной

Путин, по словам Болтона, сказал ему, что тогдашний президент США Барак "Обама четко говорил ему в 2014 году, что, если Россия не пойдет дальше аннексии Крыма, конфронтация по Украине может быть урегулирована". "Однако по какой-то причине Обама передумал", –​ завершает Болтон пересказ слов Путина.

Мы прекрасно знаем, что если кто и "передумал", то это был точно не Барак Обама. Это был Владимир Путин, с подачи которого, как мы знаем, началась дестабилизация украинского материка с последующим захватом городов на Донбассе, попытками мятежей в Харькове и Одессе. Там точно был не Обама.

Но, вместе с тем, вне зависимости от того, что на самом деле говорил президент США президенту России, мы хорошо помним, что позиция президента США в "крымском вопросе" была достаточно оперативной и четкой. Впрочем, также помним, как осторожно действовали западные лидеры в первые недели после начала российской спецоперации в Крыму, как они предпринимали все возможные усилия для того, чтобы не допустить силовой конфронтации. А G7, превращенная из G8, громко осудила захват Россией Крыма лишь 24 марта – через неделю после собственно аннексии. И санкции, введенные за очевидное нарушение международного права и разрушение миропорядка – аннексию Крыма, были персональными. Настоящие санкции Запад начал вводить уже после начала войны на Донбассе, после уничтожения малайзийского "Боинга". А почему?

Самая большая лож Кремля

А потому, что Кремлю, похоже, удалось убедить западных политиков и общественное мнение в том, что Крым – это некая сакральная территория, "случайно" оказавшаяся в составе Украины, что на самом деле это вопрос русской национальной чести, что к самому влиянию Кремля на Украину Крым никакого отношения не имеет. И в этом, уверен, состояла самая большая ложь российской внешней политики за последние десятилетия. Ложь, в которую поверили многие не только на Западе, но и в самой России, и даже в Украине.

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Крым действительно был одним из инструментов, который можно было задействовать, чтобы не допустить выхода Украины из Советского Союза. Таких инструментов у центра было великое множество. Для Молдовы – Приднестровье. Для Грузии – Абхазия и Южная Осетия. Даже для России – ее автономные республики, которые в перестройку стали требовать для себя статуса союзных республик.

Крым не задействовался по одной очень простой причине: в результате конфликта Михаила Горбачева и Бориса Ельцина именно Украинская ССР стала главной опорой союзного центра в проекте создания "обновленного Союза". Дестабилизировать еще и эту республику было, мягко говоря, опасно для Кремля.

Зато уже 24 августа 1991 года, когда Украина объявила о своей независимости, о Крыме вспомнили буквально в первые же минуты после голосования в украинском парламенте, в специальном заявлении пресс-секретаря президента России. То есть инструмент был задействован незамедлительно. Это и было то, о чем сейчас скажет Владимир Путин – если хотите выходить, то "без подарков русского народа". И неизвестно, как бы сложилась ситуация, если бы 1 декабря 1991 года крымчане вместе со всей остальной Украиной не сказали бы "да" Акту о независимости. Великодержавникам просто было нечем крыть.

Россия никогда не уходила из Крыма

Но и без этого Крым постоянно продолжали использовать как "якорь", который должен не позволить украинскому кораблю отправиться в самостоятельное плавание. Желание России сохранить свою базу в украинском Севастополе и постоянный шантаж Кремля – от воинственных заявлений Бориса Ельцина и до Харьковских соглашений. Постоянное присутствие в Крыму российских политиков-шовинистов. Содействие пророссийским политическим силам – от Мешкова до Аксенова. Украинцев как бы убеждали: раз в составе вашего государства "русская земля", то никуда вы от нас не денетесь.

Непонимание того, что Крым был не целью, а инструментом, похоже, сыграло злую шутку и с Обамой, и с другими западными лидерами. Принимаемое решение об аннексии должно было стать для Запада, по мнению Путина, мощным сигналом: прекратите поддерживать Украину! В "крымской речи" Путина были четко очерчены масштабы будущей российской экспансии, "подарка большевиков" – практически весь восток и юго-восток Украины.

Планам Путина не суждено было сбыться, потому что украинский народ оказался способен сопротивляться агрессии и остановить захват территорий страны. Но Путин, уверен, и не думал останавливаться на Крыме – его последнее интервью о "подарках русского народа" в этом в очередной раз убеждает.

Однако миф о том, что Путину нужен был именно Крым, остался – и работает по сей день. До сих пор вы можете найти "полезных идиотов" Кремля, которые будут убеждать вас: Донбасс Путину не нужен, он его захватил исключительно для "обмена" на Крым. И как только Украина признает, что "Крым наш", Россия уйдет с украинского востока и опять будет "дружить" с Украиной, как ни в чем не бывало.

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Но я бы оставил эти иллюзии в 2014 году. Никакой Донбасс на Крым никто "обменивать" не собирается. И аннексия Крыма, и война на Донбассе, и поддержка пророссийских сил в самой Украине – это всего лишь разнообразные инструменты возвращения самой Украины в российскую "сферу влияния".

И, кстати, миф о "сакральности" Крыма для России – тоже такой инструмент.

Источник: Крым.Реилии