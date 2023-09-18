Імпічмент президентки Грузії: Конституційний суд розгляне подання депутатів
Джерело:Конституційний суд Грузії
На початку вересня керівна партія Грузії запустила процедуру імпічменту президентки. Усе через європейське турне Саломе Зурабішвілі. Конституційний суд розгляне подання депутатів щодо імпічменту.
Про це повідомили на офіційній сторінці суду. Відомо, що відповідне подання підписали 80 депутатів.
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Подання розглянуть упродовж місяця
Автори подання звернулися до Конституційного Суду щодо імпічменту Зарабішвілі 12 вересня.
Після проходження процедури реєстрації конституційних подань 14 вересня подання було зареєстровано в установленому законодавством порядку. Відповідно, справу передано на розгляд пленуму Конституційного Суду, який у місячний термін її розгляне та подасть висновок до парламенту,
– йдеться в повідомленні.
Також у суді зазначили, що про дату розгляду повідомлять додатково. Зауважимо, що більшість депутатів, які підписали подання, від керівної партії.
Після розгляду Конституційний суд подасть відповідний висновок парламенту Грузії. Якщо визнає порушення Конституції, парламент голосуватиме за імпічмент. Для цього потрібно 100 голосів. Однак, "Грузинська мрія" не має такого ресурсу.
Що цьому передувало
- Про запуск процедури імпічменту заявили 1 вересня. Обурення керівної партії викликав візит Зурабішвілі до Німеччини. У "Грузинській мрії" звинуватили главу держави в "грубому порушенні Конституції".
- Річ у тім, що поїздка не була схвалена урядом. Згідно з грузинським законодавством, президент може здійснювати закордонні візити лише після відповідного погодження.
- Натомість Саломе Зурабішвілі вважала, що європейське турне, заплановане на осінь і яке відмовилась підтверджувати партія, допоможе Грузії на шляху інтеграції до ЄС.
- До речі, після новини про запуск процедури імпічменту Зурабішвілі опублікувала фото з поїзда. За даними ЗМІ, 1 вересня була запланована її зустріч з президентом Євроради Шарлем Мішелем.
- Зауважимо, що виїзди Зурабішвілі блокували вже не вперше. Вона планувала відвідати Україну з робочим візитом 22 – 24 серпня вперше з початку повномасштабного вторгнення. Однак, так і не отримала необхідного схвалення урядом Грузії.
- Окрім того, 30 серпня адміністрація президентки анонсувала тур європейськими державами на підтримку надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС. Планували, що 31 серпня лідерка прибуде до Німеччини й зустрінеться з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
- Однак, уряд Грузії заявив, що не погоджував візит до Німеччини, а ще Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, Болгарії та Чехії. Вони були заплановані на вересень – листопад.