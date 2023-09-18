Імпічмент президентки Грузії: Конституційний суд розгляне подання депутатів

На початку вересня керівна партія Грузії запустила процедуру імпічменту президентки. Усе через європейське турне Саломе Зурабішвілі. Конституційний суд розгляне подання депутатів щодо імпічменту.

Про це повідомили на офіційній сторінці суду. Відомо, що відповідне подання підписали 80 депутатів.

До теми Через візит до Європи: керівна партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки

Подання розглянуть упродовж місяця

Автори подання звернулися до Конституційного Суду щодо імпічменту Зарабішвілі 12 вересня.

Після проходження процедури реєстрації конституційних подань 14 вересня подання було зареєстровано в установленому законодавством порядку. Відповідно, справу передано на розгляд пленуму Конституційного Суду, який у місячний термін її розгляне та подасть висновок до парламенту,

– йдеться в повідомленні.

Також у суді зазначили, що про дату розгляду повідомлять додатково. Зауважимо, що більшість депутатів, які підписали подання, від керівної партії.

Після розгляду Конституційний суд подасть відповідний висновок парламенту Грузії. Якщо визнає порушення Конституції, парламент голосуватиме за імпічмент. Для цього потрібно 100 голосів. Однак, "Грузинська мрія" не має такого ресурсу.

Що цьому передувало