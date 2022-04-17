Індія відмовилася купувати військові вертольоти в Росії

Індія заявила, що скасовує купівлю 48 вертольотів у Росії. Мовиться про Мі-17.

Відповідне рішення країна ухвалила після зустрічі міністрів оборони Індії та США у Вашингтоні. Про це стало відомо 16 квітня.

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Індія не купуватиме вертольоти у Росії

Індія виходить з військової угоди з Росією про покупку 48 вертольотів Мі-17,

– мовиться у повідомленні.

Проте там запевнили, що таке рішення ухвалили задовго до нападу Росії на Україну, тобто воно не пов'язане з погіршенням стосунків з Москвою.

Джерела в Міноборони Індії стверджують, що від російських вертольотів відмовились, щоб максимально оснастити армію вітчизняною військовою технікою.

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