За ґратами безпечніше: в Індії ув'язнені не хочуть виходити на волю через COVID-19

В індійському штаті Уттар-Прадеш 21 ув'язнений звернувся до влади з проханням скасувати умовно-дострокове звільнення. Засуджені вважають, що перебування у тюрмі – набагато безпечніше, аніж на волі – адже в Індії лютує коронавірус.

Таке звернення надійшло одразу з 9 в'язниць штату. Інша причина, через яку в'язні не хочуть покидати місця позбавлення волі – проблема з продуктами харчування, які на волі їм не надаватимуть.

Актуально В Індії просять видалити згадки про індійський штам COVID-19 з соцмереж через шкоду іміджу

Влада змушена задовольнити прохання в'язнів

Гендиректор пенітенціарної системи Індії Ананд Кумар наголосив, що влада змушена задовольнити прохання в'язнів, оскільки воно надійшло письмово та в офіційному порядку.

Також Кумар зазначив, в Індії тимчасове умовно-дострокове звільнення ухвалили для 2 200 осіб, ще 9 200 – відпустять під тимчасову заставу. Таку рекомендацію дав Верховний суд Індії.

У березні 2020 достроково звільнили 11 тисяч в'язнів

8 травня служителі Феміди ухвалили таке рішення через потужний спалах коронавірусу. У березні 2020 року в штаті Уттар-Прадеш теж достроково звільнили близько 11 тисяч ув'язнених – через поширення COVID-19.

До теми Жертви COVID-19: в індійській річці Ганг знайшли сотні трупів, – ЗМІ

Яка ситуація з коронавірусом в Індії

Зазначимо, що станом на 1 червня Індія – на другому місці у світі за поширенням коронавірусу. В країні виявили більше ніж 28 мільйонів випадків недуги, з них понад 329 тисяч – летальні. В країні дуже складна ситуація, допомогу медикаментами та медтехнікою надають різні країни світу, в тому числі Україна. Як ускладнення після коронавірусу в Індії масово поширюється чорний грибок.