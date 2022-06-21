Індустріальні парки спростять релокацію промислових підприємств під час війни, – Кисилевський

21 червня Верховна Рада схвалила податкові та митні стимули для індустріальних парків в Україні.

Схвалені закони №5688 та №5689 передбачають звільнення майбутніх резидентів індустріальних парків від імпортного ПДВ і мита на обладнання, а також звільнення від податку на прибуток на 10 років. Крім того, органи місцевого самоврядування отримують право надавати пільги за місцевими податками.

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Ініціатор законопроєктів Дмитро Кисилевський повідомив, що запобіжником від зловживань податковими пільгами стане вимога використовувати ввезене обладнання виключно в межах індустріального парку без права відчуження впродовж 5 років. Звільнення від податку на прибуток дозволяється за умови реінвестування частини прибутку, еквівалентної розміру податку на прибуток. Також резидентам індустріальних парків не можна нараховувати і виплачувати дивіденди. І це має бути окрема юридична особа, яка фізично і юридично знаходиться всередині парку.

В Україні впроваджується інструмент розвитку промисловості, який вже давно успішно використовується в усьому світі, – відзначив Дмитро Кисилевський, – Приміром, в Угорщині в 210 індустріальних парках генерується біля 30% ВВП. В Туреччині в 400-х дуже успішних індустріальних парках фактично вирощена вся турецька промисловість. Кожний долар державних вкладень в інфраструктуру індустріальних парків дозволить залучити 5-6 доларів інвестицій.

Також Дмитро Кисилевський відзначив важливість прийняття стимулів для індустріальних парків за умов чинного воєнного стану.

Спрощення релокації підприємств та відновлення економіки

"Чому індустріальні парки потрібно запускати прямо зараз, не чекаючи перемоги у війні? По-перше, індустріальні парки створюють сприятливі умови для релокації промислових підприємств. По-друге, на відміну від ініціатив по відкриттю імпорту, нові податкові стимули спрямовані на внутрішнє виробництво і робочі місця, які дуже потрібні українцям саме зараз. По-третє, для деокупованих і постраждалих територій індустріальні парки стануть зручним інструментом організації промислової забудови і відновлення роботи підприємств. Таким чином, індустріальні парки спростять релокацію промислових підприємств під час війни і прискорять відновлення економіки після перемоги", – резюмував нардеп.

У вересні 2021 року Верховна Рада прийняла перший з трьох законопроєктів для розвитку індустріальних парків в Україні. Він передбачав можливість фінансування з бюджету підведення інфраструктури і мереж до індустріальних парків, можливість компенсації підключення до мереж всередині парку, а також можливість компенсації відсоткових ставок за кредитами. Також уяду було доручено щорічно передбачати не менше 2 млрд грн на реалізацію програм підтримки індустріальних парків.

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