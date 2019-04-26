Інфляція та зростання курсу, – "Приватбанк" про наслідки скасування націоналізації

Якщо рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку" набуде чинності, це "знищить монетарну політику України" і призведе до стрімкої інфляції та зростання курсу валют.

Це просто знищить монетарну політику, наголосив голова наглядової ради "ПриватБанку" Енгін Акчакоча в інтерв’ю "Радіо НВ".

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Він наголосив, що вона стоїть на двох "ногах" — "це відсоткові ставка та обмінний курс".

Акчакоч також зазначив, що у разі набуття чинності рішення Окружного адміністративного суду, Україну може спіткати нова фінансова криза, а напрямок руху держави "зміниться на 180 градусів".

Фінансові кризи – це результат нестачі впевненості в системі. Перш за все ми повинні відповісти на питання про те, хто відповідальний за підтримку цієї впевненості у фінансовій системі. Уряд, політична влада. Якщо вони не забезпечують впевненість, тоді все втрачено,

– додав він.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

Які ще рішення у справі "Приватбанку" ухвалив суд:

19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб;

20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

Але це ще не все. ЗМІ повідомляють, що Коломойський подав ще 5 позовів у Господарський суд Києва до НБУ та "Приватбанку". Його мета –скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах. На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".