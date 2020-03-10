Інфляція в Україні зменшилась до 2,4%: що подешевшало та наскільки

За підсумками лютого 2020 року інфляція в Україні становила 2,4% річних. У порівнянні зі січнем ціни впали на 0,3%.

Про зниження інфляції свідчать дані, опубліковані пресслужбою Державної служби статистики.

Читайте також Нацбанк продав 250 мільйонів доларів, аби стримати падіння курсу

Споживчі ціни в лютому 2020 року у порівнянні із січнем знизилися на 0,3%, від початку року – на 0,1%,

– йдеться в повідомленні.

За результатами лютого рівень інфляція в Україні опустилася до позначки 2,4% у річному вимірі.



Рівень інфляції в Україні від лютого 2019 року / Фото Державної служби статистики

Які товари та послуги подешевшали та наскільки:

найбільше подешевшали яйця – на 17,6% ;

; одяг та взуття – на 4,3% ;

; комунальні послуги – на 2% ;

; пальне – на 2% ;

; м’ясо птиці, свинина, сало, макаронні вироби, соняшникова олія – на 5,1 – 0,2%.

Водночас на 2,2 – 0,2% подорожчали фрукти, яловичина, цукор, овочі, хліб, сметана, молоко, продукти переробки зернових, рис.



Як змінювалися ціни на товари та послуги / Фото Державної служби статистики

У річному вимірі, тобто у порівнянні з лютим 2019 року, ціни змінилися так:

найбільше подешевшали яйця – на 27,7%, овочі – на 14,3%, газ – на 31,3%, пальне – на 6,1;

подорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби – на 12,1%, послуги водопостачання – на 25,8%, каналізація – на 21,6%, а також освітні послуги – на 13,3%.

Зверніть увагу! У січні річна інфляція в Україні склала 3,2%, а за результатами 2019 року – 4,1%.

Що таке інфляція?Підвищення загального рівня цін на товари й послуги. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. Тоді кажуть, що купівельна спроможність грошей знизилася, а самі гроші знецінилися – втратили частину своєї реальної вартості.