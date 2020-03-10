Інфляція в Україні зменшилась до 2,4%: що подешевшало та наскільки
За підсумками лютого 2020 року інфляція в Україні становила 2,4% річних. У порівнянні зі січнем ціни впали на 0,3%.
Про зниження інфляції свідчать дані, опубліковані пресслужбою Державної служби статистики.
Читайте також Нацбанк продав 250 мільйонів доларів, аби стримати падіння курсу
Споживчі ціни в лютому 2020 року у порівнянні із січнем знизилися на 0,3%, від початку року – на 0,1%,
– йдеться в повідомленні.
За результатами лютого рівень інфляція в Україні опустилася до позначки 2,4% у річному вимірі.
Рівень інфляції в Україні від лютого 2019 року / Фото Державної служби статистики
Які товари та послуги подешевшали та наскільки:
- найбільше подешевшали яйця – на 17,6%;
- одяг та взуття – на 4,3%;
- комунальні послуги – на 2%;
- пальне – на 2%;
- м’ясо птиці, свинина, сало, макаронні вироби, соняшникова олія – на 5,1 – 0,2%.
Водночас на 2,2 – 0,2% подорожчали фрукти, яловичина, цукор, овочі, хліб, сметана, молоко, продукти переробки зернових, рис.
Як змінювалися ціни на товари та послуги / Фото Державної служби статистики
У річному вимірі, тобто у порівнянні з лютим 2019 року, ціни змінилися так:
- найбільше подешевшали яйця – на 27,7%, овочі – на 14,3%, газ – на 31,3%, пальне – на 6,1;
- подорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби – на 12,1%, послуги водопостачання – на 25,8%, каналізація – на 21,6%, а також освітні послуги – на 13,3%.
Зверніть увагу! У січні річна інфляція в Україні склала 3,2%, а за результатами 2019 року – 4,1%.
Що таке інфляція?Підвищення загального рівня цін на товари й послуги. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. Тоді кажуть, що купівельна спроможність грошей знизилася, а самі гроші знецінилися – втратили частину своєї реальної вартості.