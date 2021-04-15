Ризиків вистачає: про причини і наслідки підвищення облікової ставки до 7,5%

Національний банк залишається послідовним у боротьбі з інфляцією. Облікова ставка підвищена на 1 в.п. до 7,5%.

Ринок отримав чіткий сигнал, що регулятор готовий і надалі, у разі збереження або зростання проінфляційних ризиків, підвищувати ключову ставку з метою приборкання інфляції.

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Чим ми керувалися при ухваленні рішення підвищити?

По-перше. Сьогодні важливо послабити інфляційний тиск та стабілізувати інфляційні очікування. У березні інфляція була вищою, ніж ми очікували – 8,5% р/р.

Світові ціни на енергоносії та продовольство пішли вгору. В Україні подорожчали окремі продукти харчування, у тому числі через скорочення пропозиції продукції тваринництва. Дорожчають і послуги з огляду на зростання витрат на оплату праці. Споживчий попит теж залишається стійким: зростають продажі автомобілів, прискорюється імпорт техніки, одягу та взуття, поліпшилася динаміка кількості перельотів.

Враховуючи, що світова економіка стрімко відновлюється, а інфляційний тиск посилюється, ми переглянули свій прогноз інфляції на цей рік з 7% до 8%. Але очікуємо, що інфляція повернеться до цілі 5% у 2022 році.

По-друге. Ми очікуємо, що інфляція досягне свого піку у третьому кварталі. Підвищення облікової ставки, надходження врожаю та вичерпання ефекту від низької бази порівняння мають розгорнути інфляційну динаміку.

Інфляція почне сповільнюватися восени і повернеться в цільовий діапазон у першому півріччі 2022 року. Якщо інфляційний тиск зростатиме, ми готові продовжити цикл посилення монетарної політики.

Які ключові ризики ми бачимо сьогодні для наших прогнозів?

1. Посилення карантину у світі та Україні

2. Низькі темпи вакцинації в Україні

3. Загострення ситуації на Сході країни.

4. Ситуація на глобальних ринках капіталу.

Тож, ризиків вистачає.

І традиційно, наш базовий сценарій передбачає продовження співпраці з МВФ.

Відхиляємось від цілі: це погано?

Про що хотілося сьогодні написати окремо. Це про те, що у 2021 році ми фактично відхиляємося від цілі. І наш новий прогноз з інфляції на рівні 8% це ще більше підкреслює.

Хотіла б пояснити, що у такому відхиленні немає нічого незвичного. Центробанки можуть допускати тимчасове відхилення від цілі. Все залежить від рівня цілі та досвіду у таргетуванні. Національний банк України є молодим "таргетером", а середня інфляційна ціль з часу запровадження інфляційного таргетування – одна з найвищих у світі.

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Амплітуда наших відхилень відповідає досвіду інших країн – таргетерів. Якщо цей режим буде застосовуватися послідовно і надалі, то частота відхилень від цілі та і їх амплітуда знизиться.