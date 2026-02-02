"Кровні побратими": курсанти об'єднали тил і фронт через донорство

Понад сотня курсантів долучилась до ініціативи Сухопутних військ України "Кровні побратими" та здала кров для поранених захисників та захисниць. Спершу акцію провели у Києві та в Київські області, втім тепер до ініціативи долучились у Житомирі.

Про це 24 Каналу повідомили в Житомирському військовому інституті імені Корольова.

Що відомо про ініціативу "Кровні побратими"?

Днями у Житомирському військовому інституті імені Корольова відбулася подія, що стала символом справжньої єдності фронту та тилу. Понад 100 курсантів долучилися до ініціативи Сухопутних військ України "Кровні побратими" та здали кров для поранених військових.

До слова! Ініціативу започаткували в Медіацентрі Сухопутних військ у співпраці з агенцією Postmen, де, власне, з'явилась сама назва "Кровні побратими". Благодійна акція вже не вперше об'єднує військових та цивільних, зокрема за ініціативи Культурних сил. Раніше вона проходила у місті Буча на Київщині, а цього разу відбулась у Житомирі.

Ініціатива покликана дати змогу військовим у тилу, підтримати захисників на передовій і в шпиталях, ставши донорами крові. У Житомирському військовому інституті ця ідея отримала широку підтримку: курсанти активно долучаються до донорства, демонструючи усвідомлену готовність бути поруч із фронтом не лише на словах, а й на ділі.

Протягом акції курсанти, майбутні офіцери, здали кров, щоб символічно стати "кровними побратимами" бійців, які нині воюють за Україну.

Медичний супровід заходу здійснювали фахівці обласної Житомирської служби крові, забезпечивши повне дотримання усіх необхідних вимог безпеки.

Зібрана курсантами кров найближчим часом надійде до військових госпіталів й може врятувати життя пораненим захисникам. За словами організаторів, "Кровні побратими" – це символ єдності українців, які стали єдиним військом у боротьбі за свою країну.

В Україні діє програма для військових ReBone: що про неї відомо?

За словами керівниці проєктів Velta Medical Олени Приз, минулого року компанія запустила проєкт ReBone.

В рамках цієї програми Velta Medical спільно з благодійним фондом "Тихо" розробляє індивідуальні титанові імпланти для військових та усіх, хто постраждав від війни.

Лікарі, які працюють у цій програмі є кваліфікованими хірургами з різних міст України. Зокрема, вони беруться за складні випадки, де іноземні колеги вже б бралися за ампутацію.

Приз зауважила, що фахівці проєкту тісно співпрацюють з лікарями. Компанія друкує шаблони імпланта, аби хірург розумів, як йому краще провести операцію.