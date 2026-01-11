Про це 24 Каналу розповіла керівниця проєктів Velta Medical Олена Приз, зауваживши, що минулого року вони запустили проєкт ReBone, в межах якого готують титанові імпланти для усіх, хто постраждав від війни. Це допоможе людині повернути повноцінне життя.

Куди звернутися за детальною інформацією?

За словами Приз, до команди входять кваліфіковані хірурги з різних міст України. Вони, зокрема, беруть за складні випадки, де іноземні колеги вже б бралися за ампутацію.

Наші лікарі роблять неможливе. Якщо в надскладних випадках іноземні колеги одразу ампутують кінцівку, то наші лікарі її зберігають, незважаючи на всю складність. Дають можливість нашим бійцям повернути своє повноцінне життя,

– зауважила Приз.

В процесі роботи фахівці тісно співпрацюють з лікарями. Компанія друкує шаблони імпланта, аби хірург розумів, як йому краще провести операцію.

Вироби коштують по-різному. Все залежить від складності роботи. До прикладу, краніальна пластина може коштувати від 500 – до 1500 євро. А кейджі для заміни кісткової тканини можуть обійтисяв 1500 – 2000 євро.

Зазвичай люди звертаються до ініціативи через лікарів. Але можна й написати напряму через соціальні мережі або ж зателефонувати за номером 067 880 70 20 чи написати на e-mail info@velta-medical.com.

Приєднуйтеся до збору на імпланти для військових. В межах проєкту ReBone збирають на 4 краніальні пластини

2 кейджі та 1 плечовий імплант. Задонатити можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/2aGgxL7roG або за QR-кодом.