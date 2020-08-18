У місті Кам'янське, що у Дніпропетровської області, сталася страшна ДТП. Водій іномарки Renault CLIO ймовірно не впорався з керуванням та влетів у стовп.

Аварія сталась 17 серпня о 19:38 на вулиці Січеславський шлях. Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

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В результаті ДТП постраждали 4 людини, серед них – 2 дітей. Їх госпіталізували до Кам'янської міської лікарні швидкої медичної допомоги.



ДТП на Дніпропетровщині / Фото ДСНС



Водій зніс стовп / Фото ДСНС

До слова, у Львові водійка з'їхала з дороги на тротуар та на зупинці громадського транспорту двічі збила жінку-пішохода. Момент аварії потрапив на камери спостереження.