Путін підписав новий цинічний указ щодо іноземців, які воювали проти України

Володимир Путін підписав закон, який забороняє видачу іншим державам іноземців, які служать у збройних силах Росії. Тобто якщо іноземні громадяни, які вчинили злочини на території своїх країн, воювали в Україні, то Кремль не буде видавати їх тим державам, які намагаються їх екстрадувати.

Це стосується усіх іноземних громадян, незалежно від того, які злочини вони вчинили. Колишній працівник СБУ Іван Ступак озвучив 24 Каналу думку, що все одно Росія потім видаватиме іноземних найманців.

Чому Росія їх видаватиме?

Іван Ступак зазначив, що у такий спосіб росіяни накопичують злочинців у своїй армії. Адже Кремлю зовсім неважливо, які злочини вчинили ці найманці, чи це наркоторгівля, чи вбивство і так далі. Проте рано чи пізно вони, найімовірніше, будуть видавати їх іншим країнам.

Наприклад, мексиканські торгівці наркотиками перебувають в Росії, відвоювали за Росію, їм дали імунітет. Фантазуємо, що якісь росіяни приїхали до Мексики, і Росія хоче їх екстрадувати до себе, покарати. А мексиканський уряд каже: "Ми теж даємо їм прихисток", а для росіян ці люди будуть важливими. Мексика може сказати: "Поки ви нам не видасте тих, ми вам не повернемо ось цих",

– припустив він.

За його словами, Росія у якийсь момент буде змушена порушити обіцянку іноземним найманцям. Вони це зроблять в будь-який момент, коли їм це буде зручно.

Зверніть увагу! Росія ухвалила цей закон 4 березня. Він забороняє екстрадицію іноземних громадян і осіб без громадянства, які служать або служили за контрактом у російській армії, до інших країн для кримінального переслідування або виконання судових вироків, якщо вони брали участь у бойових діях.

