Іноземні спецслужби працюють на Одещині: область візьмуть під посилену охорону

Іноземні спецслужби намагаються дестабілізувати ситуцію в Одеській області. Служба безпеки України успішному протидіє цьому, а відтепер приділятиме регіону ще більше уваги.

Про це під час робочого візиту в Одеську область заявив голова СБУ Іван Баканов, повідомляє пресслужба відомства.

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Баканов наголосив на стратегічному розташуванні області. Адже це, зокрема, покладає на працівників СБУ додаткову відповідальність за збереження миру й безпеки регіону.

Він підкреслив, що потрібно звертати увагу на його особливості, оскільки Одещина є найбільшим за територією регіоном в Україні.

До того ж, це – багатонаціональна область з великою протяжністю кордонів. Вона відома потужними морськими портами, має серйозний економічний потенціал.

Крім цього, голова СБУ нагадав про трагічні події, яка відбувалися у Одесі, починаючи з 2014 року. "Тому наша контррозвідка має бути тут на найвищому рівні", – зазначив він.

Трагічні події в Одесі 2 травня 2014 року: що відомо? Тоді в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста, на них напали проросійські колаборанти. Під час сутичок на вулиці Грецькій загинули 6 людей. Потім протистояння перемістилися на Куликове поле, де було наметове містечко "антимайдану".



Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом. Загалом у цей день загинули 48 людей, ще близько 200 – отримали поранення.



За інформацією активістів та очевидців, антимайданівцям фінансово та організаційно сприяла Росія. Наразі ніхто з чиновників не був притягнутий до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень у центрі Одеси та пожежі на Куликовому полі.

Серед основних пріоритетів відомства у регіоні Баканов також виокремив протидію будь-яким проявам сепаратизму, захист національної державності, боротьбу з тероризмом, диверсіями та кіберзагрозами.