Іноземні студенти захворіли на COVID-19 у гуртожитку одного з вишів Києва: деталі
У гуртожитку Київського національного університету технологій і дизайну зафіксували спалах коронавірусу. Усі хворі – іноземні студенти.
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Загалом у гуртожитку виявили 5 хворих на COVID-19. Усі вони – з числа іноземних студентів. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.
Актуально В Україні понад 53 тисячі хворих, за добу інфікувалися 678 людей
Зараз двоє інфікованих перебувають у лікарні. Місцезнаходження ще трьох – поки невідоме.
Вже встановили тих осіб, з ким контактували хворі. Це 13 людей, проте місцезнаходження 6 із них є невідомим.
Для того, аби вирішити, що з контактними особами робити далі, вони мають пройти огляд у поліклініці за місцем обслуговування. Зокрема, їх можуть відправити на самоізоляцію.
Тривають протиепідемічні заходи. Вхід сторонніх осіб до гуртожитку – обмежений.
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Коронавірус у Києві: основне
- Станом на ранок 12 липня у столиці зареєстрували 6 182 випадки зараження коронавірусом, 67 з яких за минулу добу. Серед нових випадків інфікування - двоє медиків
- Загалом від початку пандемії в столиці одужали 2 058 хворих на COVID-19. Натомість померли від ускладнень 124 киянина.
- Нині до лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції вдома, але лікуються під пильним контролем медиків.
- Найбільше випадків інфікування минулої доби виявили в Дніпровському (14), Солом'янському (13) і Святошинському (9) районах столиці.
- У Києві на коронавірус хворіє багато дітей. За весь період інфекцію підтвердили у 464 осіб, у 183 з яких – лише за останні 4 тижні. Стан 21 маленьких пацієнтів потребував госпіталізації. Мер міста Віталій Кличко пов'язує таку високу захворюваність із недбальством з боку батьків.