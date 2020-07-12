У гуртожитку Київського національного університету технологій і дизайну зафіксували спалах коронавірусу. Усі хворі – іноземні студенти.

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Загалом у гуртожитку виявили 5 хворих на COVID-19. Усі вони – з числа іноземних студентів. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

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Зараз двоє інфікованих перебувають у лікарні. Місцезнаходження ще трьох – поки невідоме.

Вже встановили тих осіб, з ким контактували хворі. Це 13 людей, проте місцезнаходження 6 із них є невідомим.

Для того, аби вирішити, що з контактними особами робити далі, вони мають пройти огляд у поліклініці за місцем обслуговування. Зокрема, їх можуть відправити на самоізоляцію.

Тривають протиепідемічні заходи. Вхід сторонніх осіб до гуртожитку – обмежений.

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