Іноземний батальйон збільшується: понад 600 чехів висловили готовність воювати на боці України
12 березня 2022 , 18:14Читать новость на русском
Джерело:твіттер ČT24
Військові з усього світу не можуть дивитися на злочини російських загарбників. Добровольці постійно прибувають та беруть в руки зброю для того, щоб допомогти відважним українським воїнам.
Кожного дня в Україну прибувають іноземні добровольці, які хочуть допомогти нашим героям здолати російських окупантів. Звірства орків готові припинити солдати з усього світу.
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Добровольці з Чехії
Вступити у лави української армії хочуть чимало чехів. Зараз розглядаються заявки понад 600 добровольців, які готові вирушити воювати проти російських окупантів.
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