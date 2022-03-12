Іноземний батальйон збільшується: понад 600 чехів висловили готовність воювати на боці України

12 березня 2022 , 18:14
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Джерело:

твіттер ČT24

Військові з усього світу не можуть дивитися на злочини російських загарбників. Добровольці постійно прибувають та беруть в руки зброю для того, щоб допомогти відважним українським воїнам.

Кожного дня в Україну прибувають іноземні добровольці, які хочуть допомогти нашим героям здолати російських окупантів. Звірства орків готові припинити солдати з усього світу.

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Добровольці з Чехії

Вступити у лави української армії хочуть чимало чехів. Зараз розглядаються заявки понад 600 добровольців, які готові вирушити воювати проти російських окупантів.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська