Від півночі 29 серпня Україна відновлює роботу пунктів пропуску на межі з окупованим Росією Кримом. Окрім того, з тієї ж дати зміняться правила в'їзду для іноземців. Наразі відомо, що з окупованих територій вони зможуть потрапити на підконтрольну уряду частину України.

Роз'яснення про те, як перетнути адмінмежу з окупованими територіями, опублікувала пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Нагадаємо Україна відновлює роботу пунктів пропуску на межі із Кримом Перетин межі з окупованим Кримом 9 серпня уряд України припинив звичне функціонування пунктів пропуску на межі з Кримом. Робота КПВВ Каланчак і Чонгар була припинена, а перетнути адмінмежу могли лише певні категорії громадян. Відтак із півночі 29 серпня 2020 року відновлюється робота контрольних пунктів у звичному режимі. Що потрібно для перетину адмінмежі Водночас Уряд вніс зміни щодо правила в'їзду на підконтрольну Україні територію для іноземців та осіб без громадянства. Вони повинні мати страховий поліс, який покриває витрати на лікування COVID-19, та має діє на строк перебування на території України. Поліс повинен бути виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво в Україні чи договірні відносини із українською страховою компанією-партнером. Важливо знати Кабмін заборонив в'їзд в Україну іноземцям: для кого будуть виключення Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій мають пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливе за наявності негативного результату тесту COVID-19. Для проходження самоізоляції ті, хто прибувають з окупованих територій зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток "Дія" або піти на обсервацію. Важливо знати. З опівночі 29 серпня до 28 вересня уряд хоче заборонити в’їзд іноземців на територію України. За таке рішення проголосували на засіданні Кабміну 26 серпня. Відповідні зміни до постанови уже готують, однак ще не опублікували.