Іноземці зможуть перетинати адмінмежу з окупованими територіями
Від півночі 29 серпня Україна відновлює роботу пунктів пропуску на межі з окупованим Росією Кримом. Окрім того, з тієї ж дати зміняться правила в'їзду для іноземців. Наразі відомо, що з окупованих територій вони зможуть потрапити на підконтрольну уряду частину України.
Роз'яснення про те, як перетнути адмінмежу з окупованими територіями, опублікувала пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Нагадаємо Україна відновлює роботу пунктів пропуску на межі із Кримом
Перетин межі з окупованим Кримом
9 серпня уряд України припинив звичне функціонування пунктів пропуску на межі з Кримом. Робота КПВВ Каланчак і Чонгар була припинена, а перетнути адмінмежу могли лише певні категорії громадян.
Відтак із півночі 29 серпня 2020 року відновлюється робота контрольних пунктів у звичному режимі.
Що потрібно для перетину адмінмежі
Водночас Уряд вніс зміни щодо правила в'їзду на підконтрольну Україні територію для іноземців та осіб без громадянства.
- Вони повинні мати страховий поліс, який покриває витрати на лікування COVID-19, та має діє на строк перебування на території України. Поліс повинен бути виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво в Україні чи договірні відносини із українською страховою компанією-партнером.
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- Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій мають пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливе за наявності негативного результату тесту COVID-19.
Для проходження самоізоляції ті, хто прибувають з окупованих територій зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток "Дія" або піти на обсервацію.