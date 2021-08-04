Іноземців знову штрафуватимуть за порушення правил перебування в Україні

Для іноземців, які порушили правила перебування в Україні, повертають штрафи. Їх скасували у березні 2020 року через початок пандемії коронавірусу.

Відповідне рішення напередодні ухвалив Кабінет Міністрів. Воно набуває чинності з 7 серпня 2021 року.

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Чому цю норму повертають

Через початок пандемії COVID-19 багато іноземців опинилися у скрутному становищі. Після введення карантину багато з них не мали можливості покинути Україну вчасно.

У зв'язку з цим уряд скасував адміністративну відповідальність за перебування в країні довше встановленого терміну.

Через послаблення карантинних обмежень, скасування цієї норми стало неактуальним. Тому з 7 серпня на іноземних громадян, які порушили правила перебування в Україні, чекатиме штраф. Винятком є люди, які не змогли виїхати з України або звернутися у Державну міграційну службу через карантинні обмеження. Тобто, якщо іноземець захворів на коронавірус або перебуває на самоізоляції.

Що загрожує порушникам

Громадянам іноземних країн, які порушили терміни перебування на території України, загрожує штраф у розмірі від 1 700 до 5 100 гривень.

З 5 серпня 2021 року в Україні діятимуть нові правила перетину кордону для тих, хто їде з Росії чи Індії. Для невакцинованих визнаними в Україні препаратами запропонують два варіанти подальших дій. Вони повинні надати результати ПЛР-тесту протягом 72 годин після прибуття, або завантажити "Дія вдома", здати тест і відправитися на самоізоляцію.