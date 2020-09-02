Щоб повною мірою зрозуміти комічність заборони в'їзду іноземців до України, варто з України спробувати виїхати.

Маючи наївну мрію спокійно відправитися на відпочинок в Туреччину, ми рушили в аеропорт. Де на нас вже чекала черга на реєстрацію в сотню туристів, відстань між якими була меншою, ніж відстань між хлопцем і дівчиною на третьому побаченні. Але більшість учасників цього колективного процесу дихання незнайомим людям у вухо все ще дотримувалася ідей безпечного туризму – 75% зуміли правильно одягнути маски.

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Секта свідків вільних носів: як подорожують українці?

Але з просуванням вперед до омріяного моря, дисципліна прийдешніх відпочиваючих неухильно деградувала. Коли натовп врешті-решт дістався літака, виявилося, що половина пасажирів не вважає потрібним підіймати маски вище підборіддя. А відсотків десять поспішили взагалі звільнити свої втомлені обличчя від масок. Я вже очікував на грандіозний конфлікт між екіпажом авіалайнера і пасажирами, що відмовляються оберігатися. Але нам дісталася досвідчена команда бортпровідників, що професійно не помітила жодних порушень протоколу носіння масок. Врешті-решт, рот, ніс, вухо, яка різниця?