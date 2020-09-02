Іноземців в Україні поменшає, а коронавірусу – ні: мій досвід подорожі з українцями на борту
Щоб повною мірою зрозуміти комічність заборони в'їзду іноземців до України, варто з України спробувати виїхати.
Маючи наївну мрію спокійно відправитися на відпочинок в Туреччину, ми рушили в аеропорт. Де на нас вже чекала черга на реєстрацію в сотню туристів, відстань між якими була меншою, ніж відстань між хлопцем і дівчиною на третьому побаченні. Але більшість учасників цього колективного процесу дихання незнайомим людям у вухо все ще дотримувалася ідей безпечного туризму – 75% зуміли правильно одягнути маски.
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Секта свідків вільних носів: як подорожують українці?
Але з просуванням вперед до омріяного моря, дисципліна прийдешніх відпочиваючих неухильно деградувала. Коли натовп врешті-решт дістався літака, виявилося, що половина пасажирів не вважає потрібним підіймати маски вище підборіддя. А відсотків десять поспішили взагалі звільнити свої втомлені обличчя від масок. Я вже очікував на грандіозний конфлікт між екіпажом авіалайнера і пасажирами, що відмовляються оберігатися. Але нам дісталася досвідчена команда бортпровідників, що професійно не помітила жодних порушень протоколу носіння масок. Врешті-решт, рот, ніс, вухо, яка різниця?
Тут, звичайно, стало цікаво спостерігати за характерами сусідів. Зліва від нас величезний чоловік навідріз відмовляв дружині в тому, щоб надягнути маску. Адже він як юрист точно знає, що "всі ці вимоги незаконні". Прямо перед нами вмостилося дві дівчини, що відразу стягнули маски на підборіддя і весь політ нахабно робили вигляд, що цього ніхто не бачить.
Через ряд молодий чоловік одягав маску, коли повз нього проходив провідник, і зухвало знімав її, як тільки залишався без свідків. На його обличчі в ці моменти сяяла щира гордість власною винахідливістю в боротьбі з системою.
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Іноземців в Україні, може, і поменшає. А от коронавірусу найближчим часом точно побільшає. Секта свідків вільних носів і войовничого невігластва не підведе.