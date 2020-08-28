Українців продовжують відправляти відпочивати за кордон, але при цьому є заборона на в'їзд іноземців – мені дуже складно знайти тут логіку.

Це серйозний міжнародний скандал – вводити заборону всім іноземцям через певну категорію, не забороняючи туристичні чартери українцям.

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Заборонити не можна дозволити

Іноземці виконують правила і при в'їзді здавали тести, це перешкоджало поширенню вірусу. Такі рішення приймають без зваження негативних наслідків для країни. Заборона в'їзду для іноземців фактично дорівнює забороні авіасполучення.

Авіакомпаніям при такій забороні просто не рентабельно літати у міжнародні рейси, на які у них забрали більшу частину пасажирів.

Є лише певні напрямки, де більшість пасажирів становили українці – Італія, Туреччина, а всі інші рейси по суті почнуть зараз скасовувати.

Чому всі країни світу водять карантинні заходи і чому Україна не діє так?

Для того, щоб виграти час для підготовки певних рішень і методів боротьби з вірусом. В України було досить багато часу, щоб підготуватися до наступної хвилі вірусу. Заборонити все – найлегше рішення, яке може бути.

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Я не розумію причини паніки. Таке враження, що причина вірусу в Україні – це іноземці, які хочуть прилетіти з метою релігійного туризму, а це не так. Це не боротьба з причинами, це не є зупинення вірусу, це просто політично-панічне рішення. Ненормально, що держава реагує такими заборонами. Такі дії України створюють певну непередбачуваність і дають певні сигнали – інвесторам, іноземним партнерам.