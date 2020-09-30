Авіаексперт Валерій Романенко сказав, що велика ймовірність, що причиною катастрофи Ан-26 є все ж відмова лівого двигуна. Якщо це не так – то інших пояснень, як ствердив експерт, немає.

Романенко в ефірі 24 каналу сказав, що пілот сам заявив про відмову двигуна.

До теми Катастрофа військового Ан-26 біля Чугуєва: у ДБР спростували, що в літака відмовив двигун

"Дослівно він сказав "падіння тиску, вимірювач обертового моменту" – це один з основних приладів, який контролює роботу двигунів силової установки літака. Фактично і міністр оборони підтвердив, що була інформація про начебто відмову цього датчика", – сказав Романенко.

Експерт пояснив, що поряд з цим датчиком є ще сигнальна шкала, яка вмикається, коли є проблеми з двигуном. Пілот керувався показниками приладу.

Він доповів на землю, що в нього відмовив двигун. Однак посадку (не здійснили – 24 канал),

– сказав Романенко.

Чому експерт вважає, що проблема була саме у двигуні

Літак виконував політ на 2 двигунах. Як запевнив експерт, літак за 2 – 3 кілометри від злітної смуги зробив різкий поворот саме вліво і впав на 1800 метрів перпендикулярно злітної смуги. "До того моменти двигун міг працювати. Це міг засвідчити той курсант, який був на борту", – сказав Романенко.

Якщо не двигун, то немає інших пояснень (чому це сталось – 24 канал),

– наголосив експерт.

Також він висловив думку, що такі наслідки міг спричинити не сам лівий двигун, а його гвинт. Однак точну версію можна буде з'ясувати після того, як проаналізують чорні скриньки. Їх вже розшифрували.

Довідка. За словами керівника Головного слідчого управління Бюро Максима Борчаковського, інформація про те, що у літака відмовив двигун – неправдива.

У Харківській області біля Чугуєва впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся. Це трапилось 25 вересня 2020 року.

Це трапилось 25 вересня 2020 року. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба. Загалом були присутні 27 осіб.

Загалом були присутні 27 осіб. Падіння військового літака сталося під час виконання навчально-тренувального польоту, зазначили в РНБО.

Внаслідок авіакатастрофи загинуло 26 людей. Спочатку вдалося врятувати 2 курсантів. Однак один із них невдовзі з численними опіками (понад 90%) помер у лікарні.

Спочатку вдалося врятувати 2 курсантів. Однак один із них невдовзі з численними опіками (понад 90%) помер у лікарні. Як повідомили в СБУ, командир екіпажу літака перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна та запросив захід на посадку. Однак йому відповіли пізно.

та запросив захід на посадку. Однак йому відповіли пізно. Міністр оборони Андрій Таран ствердив, що судно, скоріш за все, зачепилося крилом за землю.

Чорні скриньки літака вже розшифрували.

Відео з місця падіння літака у Чугуєві: