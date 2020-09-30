Інших пояснень немає, – авіаексперт про відмову лівого двигуна під час катастрофи Ан-26
Авіаексперт Валерій Романенко сказав, що велика ймовірність, що причиною катастрофи Ан-26 є все ж відмова лівого двигуна. Якщо це не так – то інших пояснень, як ствердив експерт, немає.
Романенко в ефірі 24 каналу сказав, що пілот сам заявив про відмову двигуна.
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"Дослівно він сказав "падіння тиску, вимірювач обертового моменту" – це один з основних приладів, який контролює роботу двигунів силової установки літака. Фактично і міністр оборони підтвердив, що була інформація про начебто відмову цього датчика", – сказав Романенко.
Експерт пояснив, що поряд з цим датчиком є ще сигнальна шкала, яка вмикається, коли є проблеми з двигуном. Пілот керувався показниками приладу.
Він доповів на землю, що в нього відмовив двигун. Однак посадку (не здійснили – 24 канал),
– сказав Романенко.
Чому експерт вважає, що проблема була саме у двигуні
Літак виконував політ на 2 двигунах. Як запевнив експерт, літак за 2 – 3 кілометри від злітної смуги зробив різкий поворот саме вліво і впав на 1800 метрів перпендикулярно злітної смуги. "До того моменти двигун міг працювати. Це міг засвідчити той курсант, який був на борту", – сказав Романенко.
Якщо не двигун, то немає інших пояснень (чому це сталось – 24 канал),
– наголосив експерт.
Також він висловив думку, що такі наслідки міг спричинити не сам лівий двигун, а його гвинт. Однак точну версію можна буде з'ясувати після того, як проаналізують чорні скриньки. Їх вже розшифрували.
Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: коротко
- У Харківській області біля Чугуєва впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся. Це трапилось 25 вересня 2020 року.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба. Загалом були присутні 27 осіб.
- Падіння військового літака сталося під час виконання навчально-тренувального польоту, зазначили в РНБО.
- Внаслідок авіакатастрофи загинуло 26 людей. Спочатку вдалося врятувати 2 курсантів. Однак один із них невдовзі з численними опіками (понад 90%) помер у лікарні.
- Як повідомили в СБУ, командир екіпажу літака перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна та запросив захід на посадку. Однак йому відповіли пізно.
- Міністр оборони Андрій Таран ствердив, що судно, скоріш за все, зачепилося крилом за землю.
- Чорні скриньки літака вже розшифрували.
Відео з місця падіння літака у Чугуєві: