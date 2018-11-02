09:08
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Інспектори з паркування почали працювати у Львові: які будуть штрафи

      79

      У Львові тепер абияк не запаркуєшся. На вулицях уже почали працювати громадські інспектори, які полюватимуть на водіїв-порушників.

      Вони стежать за дотриманням правил паркування. Поки що лише попереджають, а за кілька днів виписуватимуть реальні штрафи. 

      Читайте також: Віднині водіїв каратимуть за перевищення швидкості: які штрафи

      Інспектори – у спецформі, із нагрудними камерами та сертифікованими смартфонами в руках – готові наводити лад на вулицях міста. Усього таких інспекторів має бути 20, вони проходять спеціальний конкурс. Поки що відібрали лише 5. Один із таких – Тарас. Він також водій. Проте каже, що принципово не заїжджає в центр міста автівкою.

      Віддаю перевагу громадському транспорту. Ось і все. Просто не вважаю за потрібне свій час і нерви витрачати на ці незручні подорожі,
      – прокоментував інспектор з паркування Тарас Федорич.

      Кілька хвилин на роботі – і перший порушник з'являється на горизонті. Та водії інспекторів з паркування всерйоз поки не сприймають. Листівку деякі деякі з них показово рвуть, навіть не прочитавши. Варто зазначити, що багато водіїв Львова скаржаться на відсутність великих автостоянок біля центру міста, і цим аргументують порушення правил паркування.

      Читайте також: Паркування у Львові: як нові правила змінять місто

      Проте наразі це тільки попередження – далі будуть реальні штрафи поштою. За неправильне паркування порушник повинен буде сплатити вартість 20 годин паркування. Або й 30 годин, якщо незаконно припаркуватися в пільгових місцях. 

      Ми можемо сьогодні вже виписувати постанови і впродовж 10 днів направляти їх до порушника. Але є маленький нюанс в законі, при фотофіксації інспектором з паркування порушення та фотографія з датою і з годиною отримання автоматично має синхронізуватись на сервері в нас. Нехай це буде в рамках закону,
      – зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

      За кілька днів інспектори з паркування отримають доступ до баз даних і зможуть виписувати постанови. Спершу відкриють інформацію лише про машини на українській реєстрації. Згодом і про євротранспорт. Усі штрафи "випливуть" на кордоні, коли водії-порушники намагатимуться виїхати з України. 

      Теги: Новини України Авто Дороги Нові правила паркування Новини Львова
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Що зміниться для українців у листопаді: нові ціни, штрафи та сервіси
      сьогодні , 09:04 Що зміниться для українців у листопаді: нові ціни, штрафи та сервіси
      Яніна Ткачук
      "В Питере пить" – вот и все туристические возможности россиян
      сьогодні , 08:40 "В Питере пить" – вот и все туристические возможности россиян
      Злой Одессит
      Головні новини 1 листопада: російські санкції, візит Меркель і прорив у справі Мазура
      сьогодні , 08:14 Головні новини 1 листопада: російські санкції, візит Меркель і прорив у справі Мазура
      Як суддя попри відсутність доказів смерті людини визнала її мертвою
      1 листопада , 23:30 Як суддя попри відсутність доказів смерті людини визнала її мертвою
      Злочин століття: хто вкрав коштовності з ЦУМу в Донецьку?
      1 листопада , 22:00 Злочин століття: хто вкрав коштовності з ЦУМу в Донецьку?
      Олексій Чибісов
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук