Інспектори з паркування почали працювати у Львові: які будуть штрафи

У Львові тепер абияк не запаркуєшся. На вулицях уже почали працювати громадські інспектори, які полюватимуть на водіїв-порушників.

Вони стежать за дотриманням правил паркування. Поки що лише попереджають, а за кілька днів виписуватимуть реальні штрафи.

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Інспектори – у спецформі, із нагрудними камерами та сертифікованими смартфонами в руках – готові наводити лад на вулицях міста. Усього таких інспекторів має бути 20, вони проходять спеціальний конкурс. Поки що відібрали лише 5. Один із таких – Тарас. Він також водій. Проте каже, що принципово не заїжджає в центр міста автівкою.

Віддаю перевагу громадському транспорту. Ось і все. Просто не вважаю за потрібне свій час і нерви витрачати на ці незручні подорожі,

– прокоментував інспектор з паркування Тарас Федорич.

Кілька хвилин на роботі – і перший порушник з'являється на горизонті. Та водії інспекторів з паркування всерйоз поки не сприймають. Листівку деякі деякі з них показово рвуть, навіть не прочитавши. Варто зазначити, що багато водіїв Львова скаржаться на відсутність великих автостоянок біля центру міста, і цим аргументують порушення правил паркування.

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Проте наразі це тільки попередження – далі будуть реальні штрафи поштою. За неправильне паркування порушник повинен буде сплатити вартість 20 годин паркування. Або й 30 годин, якщо незаконно припаркуватися в пільгових місцях.

Ми можемо сьогодні вже виписувати постанови і впродовж 10 днів направляти їх до порушника. Але є маленький нюанс в законі, при фотофіксації інспектором з паркування порушення та фотографія з датою і з годиною отримання автоматично має синхронізуватись на сервері в нас. Нехай це буде в рамках закону,

– зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

За кілька днів інспектори з паркування отримають доступ до баз даних і зможуть виписувати постанови. Спершу відкриють інформацію лише про машини на українській реєстрації. Згодом і про євротранспорт. Усі штрафи "випливуть" на кордоні, коли водії-порушники намагатимуться виїхати з України.