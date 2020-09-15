Інспекція біля Шумів – міф, – Резніков розповів, про що насправді домовилися на ТКГ
Про спільну з бойовиками інспекцію на позиціях ЗСУ на Донбасі біля Шумів навіть не мовилося. Поширена щодо цього інформація є міфом.
Інспекція біля Шумів – міф
Про це говорив віцепрем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі "Свободи слова" у понеділок, 14 вересня.
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Міф про те, що повинна була бути інспекція на українських позиціях бойових: це неправда, про це навіть не мовилося,
– сказав Резніков.
Про що насправді домовилися на ТКГ
За словами Резнікова, Тристороння контактна група домовилася про розслідування як виняток, погоджене зі спеціальною представницею голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ пані послом Хайді Грау.
"Вона мала консультації з колегами: як виняток, буде зроблено розслідування з можливістю на місці прийти в "сіру зону" і подивитися, чи свіжа там розкопана траншея, чи вже стара", – повідомив український віцепрем'єр.
Про жодну інспекцію бойовиками українських бойових позицій навіть не мовилося, і прошу цей міф не поширювати,
– підсумував Олексій Резніков.
Дуже коротко про ситуацію біля Шумів
- 9 вересня в ТКГ домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника ОБСЄ.
- Ця домовленість стала наслідком неодноразових погроз із боку ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна.
- Він звинуватив Україну в побудові якихось укріплень і пообіцяв їх обстріляти.
- Але вже 10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію.
- Скасували її через те, що окупанти висунули нові вимоги у порушення попередніх домовленостей.