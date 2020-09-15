Про спільну з бойовиками інспекцію на позиціях ЗСУ на Донбасі біля Шумів навіть не мовилося. Поширена щодо цього інформація є міфом.

Інспекція біля Шумів – міф

Про це говорив віцепрем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі "Свободи слова" у понеділок, 14 вересня.

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Міф про те, що повинна була бути інспекція на українських позиціях бойових: це неправда, про це навіть не мовилося,

– сказав Резніков.

Про що насправді домовилися на ТКГ

За словами Резнікова, Тристороння контактна група домовилася про розслідування як виняток, погоджене зі спеціальною представницею голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ пані послом Хайді Грау.

"Вона мала консультації з колегами: як виняток, буде зроблено розслідування з можливістю на місці прийти в "сіру зону" і подивитися, чи свіжа там розкопана траншея, чи вже стара", – повідомив український віцепрем'єр.

Про жодну інспекцію бойовиками українських бойових позицій навіть не мовилося, і прошу цей міф не поширювати,

– підсумував Олексій Резніков.

Дуже коротко про ситуацію біля Шумів

9 вересня в ТКГ домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника ОБСЄ.

в районі селища Шуми за участю представника ОБСЄ. Ця домовленість стала наслідком неодноразових погроз із боку ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна.

із боку ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна. Він звинуватив Україну в побудові якихось укріплень і пообіцяв їх обстріляти .

. Але вже 10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію.

цю інспекцію. Скасували її через те, що окупанти висунули нові вимоги у порушення попередніх домовленостей.