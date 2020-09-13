Представник України в ТКГ розкритикував владу за інспекцію від бойовиків під Шумами
Член української делегації в тристоронній контактній групі Сергій Гармаш критично висловився щодо участі бойовиків в інспектуванні українських позицій під Шумами. Він заявив, що в такий спосіб українська влада визнає "самостійність" бойовиків.
Офіс Президента своїми заявами щодо інспекції українських позицій біля селища Шуми на лінії фронту фактично визнає бойовиків стороною конфлікту, заявив Сергій Гармаш в ефірі "Радіо Свобода".
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На його думку, така інспекція стала б "найгіршим варіантом" і суб’єктивізацією бойовиків як буцімто сторони конфлікту на Донбасі замість Росії, яка здійснює там свою гібридну агресію проти України.
За словами Сергія Гармаша, такими зустрічами Україну поступово виведуть до того, що є в Придністров'ї – окупованій Росією частині Молдови, з ватажками якої представники офіційного Кишинева виходять на прямі двосторонні переговори.
Якщо вони дійсно будуть інспектувати наші позиції, то це вже визнання їхньої суб'єктності,
– заявив член української делегації.
Коротко про інспектування під Шумами:
- На ньому з самого початку натякали донецькі бойовики. Вони заявляли, що українські військові буцімто "порушують домовленості про перемир'я і незконно укріплюють свої позиції".
- Бойовики наполягали, що прийдуть "нищити українські позиції". Натомість вони пізніше обстріляли українські позиції, а свою інспекцію відтермінували.
- Згодом про інспекцію домовилися в Мінську. Щоправда, згодом її скасували. Як стверджувала українська влада, через зрив з боку бойовиків.