Член української делегації в тристоронній контактній групі Сергій Гармаш критично висловився щодо участі бойовиків в інспектуванні українських позицій під Шумами. Він заявив, що в такий спосіб українська влада визнає "самостійність" бойовиків.

Офіс Президента своїми заявами щодо інспекції українських позицій біля селища Шуми на лінії фронту фактично визнає бойовиків стороною конфлікту, заявив Сергій Гармаш в ефірі "Радіо Свобода".

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На його думку, така інспекція стала б "найгіршим варіантом" і суб’єктивізацією бойовиків як буцімто сторони конфлікту на Донбасі замість Росії, яка здійснює там свою гібридну агресію проти України.

За словами Сергія Гармаша, такими зустрічами Україну поступово виведуть до того, що є в Придністров'ї – окупованій Росією частині Молдови, з ватажками якої представники офіційного Кишинева виходять на прямі двосторонні переговори.

Якщо вони дійсно будуть інспектувати наші позиції, то це вже визнання їхньої суб'єктності,

– заявив член української делегації.

Коротко про інспектування під Шумами: