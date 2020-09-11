Керівництво Росії висловило жаль щодо того, що спільна інспекція ділянки біля Шумів на Донбасі так і не відбувалася. Водночас у Кремлі сподіваються, що прийдешня зустріч політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні сприятиме прогресу в питанні мирного врегулювання.

Заява Кремля щодо ситуації біля Шумів

Думку господаря Кремля Володимира Путіна щодо цього передав його речник Дмитро Пєсков. За його словами, те, що інспекція не відбулася, – це, звісно, погано та викликає жаль, пише інформаційна агенція "РИА Новости".

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Впевнений, буде можливість у помічників обговорити причини, за якими ця інспекція не відбулася. Ну, загалом, будь-який очний діалог помічників за темою врегулювання на південному сході України, звичайно, є важливим. І ще більш важлива результативність подібних розмов,

– зауважив Пєсков.

На його переконання, найчастіше такі бесіди набувають характеру "такого порожнього за змістом і за результативністю спілкування". Однак, цього разу Кремлі сподіваються, що "все ж якісь відчутні результати можна буде констатувати".

Основне про скасування інспекції біля Шумів