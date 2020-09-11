Зрив інспекції біля Шумів: як відреагував Кремль
Керівництво Росії висловило жаль щодо того, що спільна інспекція ділянки біля Шумів на Донбасі так і не відбувалася. Водночас у Кремлі сподіваються, що прийдешня зустріч політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні сприятиме прогресу в питанні мирного врегулювання.
Заява Кремля щодо ситуації біля Шумів
Думку господаря Кремля Володимира Путіна щодо цього передав його речник Дмитро Пєсков. За його словами, те, що інспекція не відбулася, – це, звісно, погано та викликає жаль, пише інформаційна агенція "РИА Новости".
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Впевнений, буде можливість у помічників обговорити причини, за якими ця інспекція не відбулася. Ну, загалом, будь-який очний діалог помічників за темою врегулювання на південному сході України, звичайно, є важливим. І ще більш важлива результативність подібних розмов,
– зауважив Пєсков.
На його переконання, найчастіше такі бесіди набувають характеру "такого порожнього за змістом і за результативністю спілкування". Однак, цього разу Кремлі сподіваються, що "все ж якісь відчутні результати можна буде констатувати".
Основне про скасування інспекції біля Шумів
- 9 вересня учасники мінської Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.
- Необхідність такої інспекції викликано тим, що раніше ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Тому пообіцяв обстріляти українські позиції.
- 10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію, оскільки Росія та представники окупованого Донбасу висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості. Також ці вимоги не обговорювали під час останньої зустрічі ТКГ 9 вересня.
- Нові вимоги окупантів – відвідування нових точок, здійснення фото- і відеофіксації, підписання спільного протоколу.
- Крім того, через скасування інспекції біля Шумів Україна ініціювала нове термінове засідання ТКГ. Звернення із такою вимогою до представників ОБСЄ направив Кравчук.
- Після того, як стало відомим, що інспекції не буде, бойовики здійснили прицільний обстріл по українських позиціях біля Шумів. Спрямованою їхня провокація була на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ. Також окупанти підняли в небо та направили на українські позиції два безпілотники.