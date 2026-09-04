У Росії заявили, що закриють філії німецького Інституту Ґете. Таким чином там відреагували на рішення Німеччини розірвати угоду з "Русскім домом" у Берліні.

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 3 вересня на Східному економічному форумі у Владивостоці.

Що сказав Лавров

Лавров заявив, що "у німців є відділення Інституту Ґете і в Москві, і в Пітері, і в Єкатеринбурзі", Хоча насправді у Єкатеринбурзі його нема, схоже Лавров сплутав із Новосибірськом.

Звісно, вони будуть закриті після того, як наш культурний центр звідти вигнали. Інакше ми самі себе не будемо поважати,

– образився Лавров.

За його словами, своїм рішенням німецька влада свідомо пішла на крок, який однозначно означає припинення культурної присутності Німеччини в Росії, що зберігалася попри всі "українські перипетії" російських відносин із Заходом.

Нагадаємо, що 1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт офіційно звинуватив Росію в інциденті з дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" у серпні.

На тлі цього влада оголосила, що закриває не лише "Русскій дом" у Берліні, а й російське генконсульство.

Німецький уряд вважає, що країна буде і надалі мішенню гібридних атак з боку Росії, тож вирішив суттєво обмежити присутність та вплив російських структур на своїй території.