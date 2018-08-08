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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Інститут просвіти. У що вигідно інвестувати гроші, аби не прогоріти

Інститут просвіти 93 Читать новость на русском

Гроші люблять тишу, а ще мудрих власників. Адже важливо не лише вміти заробляти, а й зберегти зароблене.

Яскравим антиприкладом є Ендрю Віттакер, який в американські лотереї зірвав джекпот на 314 мільйонів доларів.

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За чотири роки він розпустив всі гроші на вітер, ще й свою будівельну компанію на кілька мільйонів. Утім під матрацом місце не надто надійне, якщо ніхто не зайде, то точно з'їсть інфляція. Аби цього не сталося експерти радять тримати гроші в різних валютах у приблизних співвідношенні все по 30.

Наприклад, по третині заощаджень у гривнях, доларах і євро. Цікавими та стабільними є швейцарські франки та фунти стерлінгів. Та все ж пам'ятайте, тримайте гроші в тій валюті, в якій заробляєте або в якій збираєтесь їх витрачати. До прикладу, на купівлю квартири чи авто, краще збирати у доларах, а на мандрівку Європою – у євро.


Правильно відкладати по третині заощаджень у гривнях, доларах і євро

Депозити, цінні папери, криптовалюти – це гарна альтернатива, яка вимагає мінімальної фінансової грамотності. Вкладати у золото можна, але його важко перевести у готівку, зрештою, як і нерухомість.


Депозити, цінні папери, криптовалюти вимагають фінансової грамотності

А от куди не варто вкладати гроші, то в електронну техніку, яка швидко оновлюється. Наприклад, у смартфони чи комп'ютери. Краще вже купити пральну машину чи телевізор, які прослужать довше. Утім, якщо накопичень не так вже й багато і у своїх навичках економіста сумніваєтесь, то вкладайте у власну освіту. Ще одна іноземна мова чи глибші знання фаху точно збільшать вашу ціну на ринку праці.

Теги: Інститут просвіти Гроші
Джерело: 24 канал
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