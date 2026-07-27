Поріг сприймали як межу. Не лише між вулицею і хатою, а між "своїм" і "чужим", безпечним і небезпечним, домашнім і зовнішнім. Саме з цього виріс забобон: не вітатися через поріг, не прощатися через поріг і не передавати речі з рук у руки, поки одна людина стоїть у хаті, а інша – надворі, інформує 24 Канал.

Чому поріг вважали небезпечним місцем?

У традиційній українській культурі двері, вікна й поріг мали особливе значення, бо позначали межу між внутрішнім простором дому та зовнішнім світом. Поріг не був нейтральним місцем. Його не радили топтати без потреби, на ньому не сиділи, через нього не виконували важливі соціальні жести. Зафіксовані й вірування, що поріг треба переступати, а не ставати на нього ногами.

Що приховує поріг / Фото Unsplash

Передати річ через поріг означало ніби "зависнути" між двома просторами. Людина ще не зайшла в дім, але вже вступила в контакт із тими, хто всередині, інформує Мамаєва Слобода. У народній уяві така межа могла бути неспокійною: через неї входили гості, виходили померлі, приходили новини, хвороби, чужі наміри й усе, що не належало до захищеного домашнього світу.

Чому речі через поріг не передавали?

Передача предмета – це не просто рух руки. У традиційному побуті будь-яка річ могла мати символічну вагу: хліб, гроші, посуд, одяг, ключі, подарунок. Якщо передавати її на межі дому, дія ніби відбувалася не повністю "тут" і не повністю "там". Тому в прикметі з’явився простий практичний вихід: або людина має зайти в дім, або господар має вийти назустріч.

У сучасних поясненнях часто кажуть, що через поріг "можна передати сварку", "віддати удачу" або "накликати біду". Це вже пізніші побутові формули, якими люди коротко пояснювали старе правило. Але ядро забобону давніше: поріг був точкою переходу, а переходи в народній культурі майже завжди вимагали обережності. Антропологи загалом добре знають таку логіку межі.

У підручнику OpenStax з антропології, коли йдеться про сакральний простір, поріг описано як межу, кордон і місце переходу між різними станами або просторами. Такий підхід не є суто українським: у багатьох культурах двері, брами й пороги отримували ритуальне значення саме тому, що через них людина входила в інший простір.

До чого тут дім і предки?

Для старого сільського світу хата була не просто будівлею. Це був простір роду, праці, їжі, народження, смерті, свят і щоденних правил, пише Збірник наукових праць Острозької академії. Усе, що захищало межі дому, мало значення. У слов’янській традиції з домом пов’язували й уявлення про домашнього духа, охоронця житла та родини.

У різних регіонах ці образи мали свої назви й деталі, але загальна ідея була схожою: дім має невидиму опіку, а межі житла не можна порушувати легковажно. Матеріали про слов’янську міфологію описують домовика як духа-охоронця дому, якого часто пов’язували з предками та добробутом родини.

Поріг у такій системі ставав не просто входом, а місцем, де домашній порядок зустрічається з чужим світом. Через це його могли захищати оберегами, а деяких дій біля нього уникали.

Що каже науково-популярне пояснення?

З погляду науки немає доказів, що передана через поріг річ може сама по собі принести сварку, втрату грошей чи невдачу. Предмет не змінює своїх властивостей через те, що його подали саме в дверях. Але це не означає, що забобон не має психологічного сенсу.

Люди часто створюють правила для ситуацій, які здаються невизначеними або важливими. Так працюють ритуали й забобони: вони дають відчуття контролю там, де реального контролю може бути мало.

Американська психологічна асоціація описує забобонний ритуал як повторювану дію, якій людина приписує вплив на результат, хоча раціонального зв’язку між ними немає. У побуті такі речі можуть працювати дуже м’яко. Людина не передає ключі через поріг – і їй спокійніше. Хтось вийшов на крок назовні або запросив гостя зайти – і правило виконане.

Для тих, хто в це не вірить, дія не має значення. Для тих, хто вірить, вона знімає напругу. Окремі дослідження ритуалів показують, що повторювана поведінка може зменшувати фізіологічну реакцію на стрес. Це не доводить магічної сили прикмет, але пояснює, чому люди тримаються за ритуали: вони впорядковують момент і дають відчуття передбачуваності.