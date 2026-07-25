Мова про залу мечеті Султана Ахмеда, яку увесь світ знає як Блакитну мечеть. Сьогодні мільйони мандрівників затамовують подих під її величними куполами, навіть не здогадуючись, що цей архітектурний шедевр народився із кривавої сімейної трагедії, юнацького амбіційного виклику та гучного релігійного скандалу XVII століття, розповідає CNN.

Історія легендарної споруди

Коріння цієї історії сягає часів, коли юний Ахмед I посів османський трон. Йому було лише тринадцять, а за його спиною вже стояла тінь жорстокої палацової традиції.

Його батько, аби уникнути міжусобиць, свого часу наказав стратити дев'ятнадцять власних братів, а згодом убив і старшого сина. Зійшовши на престол, Ахмед I вирішив зламати це криваве коло. Він пожалів свого трирічного зведеного брата, заснувавши нову систему: відтепер претендентів на трон не вбивали, а закривали в розкішних, але ізольованих апартаментах гарему – так званих "клітках".

Унікальний витвір архітектурного мистецтва / Фото Turkiye Mimimary

Це рішення назавжди змінило Османську імперію, адже наступні правителі зростали повністю відрізаними від реального світу. Прагнучи залишити свій слід у історії та затьмарити велич легендарної Айя-Софії, 19-річний султан розпочав грандіозне будівництво. На самому краю Європи, де Босфор зустрічається з Мармуровим морем, зводився не просто храм, а цілий культурно-економічний центр із безплатними їдальнями, лікарнями та східним базаром.

Головний архітектор Седефкар Мехмед Ага створив справжнє диво: понад двадцять тисяч унікальних ізнікських кахлів небесно-блакитного кольору, сотні вітражних вікон та величезні люстри створили всередині відчуття невагомості та духовного піднесення.

Проте справжній вибух у мусульманському світі викликав зовнішній вигляд мечеті. Султан зажадав звести шість мінаретів замість традиційних чотирьох. На той момент таку кількість мала лише найголовніша святиня ісламу – мечеть аль-Харам у Мецці. Подейкували, що молодий султан у своїй гордині прирівняв себе до Пророка. Скандал набув таких масштабів, що Ахмеду I довелося терміново шукати вихід із ситуації: аби загладити провину та заспокоїти обурене духовенство, він профінансував будівництво сьомого мінарету в Мецці.

Султан Ахмед помер від тифу зовсім молодим – у 27 років. Його життя виявилося коротким, а правителі-наступники, виховані в палацових "клітках", поступово привели імперію до занепаду. Однак зведена за його наказом Блакитна мечеть витримала випробування століттями, землетрусами та війнами. Вона і сьогодні залишається непорушним символом Стамбула, нагадуючи про те, як юнацька сміливість та прагнення безсмертя здатні створити вічну красу.