Проблема в тому, що з реальними вікінгами ця деталь майже не має нічого спільного. Археологи не знайшли підтверджених бойових шоломів доби вікінгів із рогами, а відомі справжні знахідки виглядають значно простіше й практичніше.

Міф про рогатих вікінгів з’явився набагато пізніше за саму епоху вікінгів, повідомляє zoomer.history. Його закріпили художники, театральні костюми й масова культура, які зробили вигадану деталь впізнаванішою за історичну реальність.

Звідки тоді взялися роги на головах вікінгів?

Найцікавіше, що рогаті шоломи у Скандинавії справді існували. Просто вони не належали до епохи вікінгів. Наприклад, знамениті шоломи з Вексо в Данії мають великі вигнуті роги. Але вони приблизно на дві тисячі років старші за вікінгів і походять із бронзової доби. Імовірно, такі предмети мали не бойове, а церемоніальне або ритуальне значення.

Суворі вікінги / Фото unsplash

Є й інші зображення рогатих фігур, пов’язані зі Скандинавією. Зокрема, такі мотиви бачать на гобелені з поховання в Осеберзі. Тому твердження, що скандинави взагалі ніколи не знали нічого подібного, теж було б неправильним.

Правильніше сказати інакше: рогаті образи в давній Скандинавії існували, але доказів, що типовий воїн-вікінг ішов у бій у шоломі з рогами, немає. Звичний нам вигляд вікінга сформувався значно пізніше – у XIX столітті.

Тоді художники й постановники активно романтизували давню Скандинавію, додаючи їй драматизму, величі й дикої екзотики. Особливо сильно цей образ закріпили театральні постановки. Зокрема, костюми до вагнерівського циклу "Перстень Нібелунга" 1876 року допомогли зробити рогатий шолом майже обов’язковим атрибутом "північного воїна". Далі міф уже жив власним життям. Рогаті вікінги перейшли в ілюстрації, рекламу, комікси, кіно й популярну культуру.

Образ був настільки простим і впізнаваним, що переміг археологічну реальність. У результаті деталь, яку вигадали й розкрутили через тисячу років після доби вікінгів, стала для мільйонів людей "історичною правдою". Хоча справжні вікінги, найімовірніше, воювали без рогів на шоломах.

Можливо, ви не знали про вікінгів саме цього



Це не була назва одного народу в сучасному розумінні. Так зазвичай називають скандинавів, які в ранньому середньовіччі вирушали в морські походи – воювали, торгували, грабували, засновували поселення і діставалися значно далі, ніж часто уявляють.



Вікінги не були лише "дикими нападниками з півночі". Вони були мореплавцями, ремісниками, торговцями й колонізаторами. Їхні кораблі дозволяли швидко рухатися морями й річками, тому скандинави з’являлися не тільки біля берегів Британії чи Франції, а й на землях Русі, у Візантії та навіть у Північній Америці.