Через ймовірне сексуальне насильство: дітей з інтернату на Львівщині переселили

В інтернаті на Львівщині могли знущатись з дітей. Максим Козицький заявив, що вихованців тимчасово переселили.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що наразі триває розслідування. До речі, першим про проблему заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. За його даними, діти могли зазнавати фізичного, психологічного та сексуального насильства з боку директора навчально-реабілітаційного закладу.

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Що відомо про відселення дітей з інтернату

Ухвалили рішення тимчасово переселити дітей Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру до інших закладів у зв'язку з розслідуванням можливих фактів сексуального насильства,

– пояснив очільник Львівської ОВА.

У закладі, за даними "Радіо Свобода", навчається 58 учнів з особливими потребами, різними важкими діагнозами, психічними розладами. Зокрема, 20 – внутрішньо переселені з тих регіонів, де йдуть бойові дії, 10 – з неблагополучних родин, також є прикуті до ліжка.

Раніше видання ZAXID.NET написало, що у сексуальному насильстві підозрюють 64-річного директора Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру біля Львова Степана Мащака. Перед цим писали, що його вже відсторонили від роботи. Степан Мащак очолював заклад орієнтовно 20 років.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповідав, що дітям в інтернаті у Великому Любліні не вистачало їжі, тож дехто навіть підпрацьовував копачем могил та готував тіла померлих до поховання.