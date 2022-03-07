"Інтернаціональний легіон" вже виконує бойові завдання
Джерело:ГУР Міноборони
При Міністерстві оборони створили спецпідрозділ "Інтернаціональний легіон оборони України". До нього увійшли добровольці з різних країн світу.
Підрозділ вже почав виконувати завдання з протидії російської агресії. До нього долучилися добровольці та ветерани з 52 країн світу.
До теми Професіонали, які не бачать себе у цивільному житті, – військовий експерт про іноземний легіон
Начальник розвідки Кирило Буданов подякував бійцям за намір захищати українську землю та людей. Адже зараз будь-яка допомога є на вагу золота. Україна "високо цінує дружнє й братське плече, підставлене у скрутну хвилину".
Війна ведеться не лише проти України, а й проти всього світу. Злочинний Путінський режим вирішив повторити долю Гітлера і Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим вбивством цивільного населення,
– наголосив розвідник.
Зауважимо, кількість добровольців-іноземців вже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!