Технологія зв'язку п'ятого покоління 5G, хоча ще масово не впроваджена, уже стала мемом та страхом прихильників конспірологій і теорій змов. Її навіть звинувачували у причетності до пандемії 2020 року, а на Закарпатті місцеві жителі навіть виступали проти встановлення мобільної вежі на їхній території, вважаючи, що вона викликає рак.
Поки мережі 5G запускають в окремих країнах, зокрема в Китаї, а в Україні планують запустити локальний пілот у 2024 році. Тим часом світ вже готується до мереж шостого покоління.
Про те, як працюватимуть мережі 6G та що в них революційного – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що планують у Китаї
Тим часом Китай розвиває наступну генерацію зв'язку. На початку квітня Шанхайське управління зв’язку заявило про плани досліджень та розробку 5G-Advanced і 6G. Документ, опублікований відомством, передбачає 12 планів дій, зосереджених на розширенні сценаріїв застосування 5G і тестування 6G в різних галузях.
Швидкісний мобільний зв'язок / Фото Frederik Lipfert / Unsplash
За 2023 рік у Шанхаї встановили 92 000 базових станцій 5G. Вони забезпечують роботу безпілотних авто, допомагають у новітній медицині, комунікаціям у промисловості.
Чим відрізняється 6G від 5G?П'ята генерація комунікацій, наступна після поколінь, що припали на 1980-ті – 2010-ті, розгортається з 2019 року. Має швидкість завантаження до 10 Гігабіт у секунду.
Розгортання шостого покоління очікується у другій половині 2020-их, воно забезпечить значно вищі швидкості завантаження до 1 Тбіт/с.
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Водночас для розгортання 6G знадобиться нова інфраструктура для набагато вищих частотних діапазонів, а пристрої потребуватимуть 6G-антен.
6G за допомогою світла
Інфраструктурою для шостої генерації може стати навіть світло. Про це мовиться в дослідженні вчених з низки американських університетів.
Це метод "викривлення" світлових променів у повітрі для забезпечення бездротових комунікацій із неймовірно високою швидкістю, уникаючи необхідності прямої видимості між передавачем і приймачем.
У дослідженні, опублікованому 30 березня в журналі Nature's Communications Engineering, дослідники пояснили, як вони розробили передавач, який може динамічно регулювати хвилі для підтримки майбутніх сигналів 6G.
Очікується, що 6G буде в тисячі разів швидшим за 5G.
- Спільна проблема обох поколінь – необхідність прямої видимості між передавачем і приймачем.
- В експериментах вчені з'ясували, що сигнали можна ефективно "викривляти" навколо будівель та інших перешкод.
Це перший у світі вигнутий канал передачі даних, важлива віха в реалізації бачення 6G високої швидкості передачі даних і високої надійності,
– сказав Едвард Найтлі, співавтор дослідження та професор електротехніки та комп’ютерної інженерії в Університеті Райса, США.
Фотони, як правило, рухаються по прямих лініях, якщо простір і час не спотворені масивними гравітаційними силами — такими, як чорні діри. Але дослідники виявили, що самоприскорювані пучки світла, вперше продемонстровані в дослідженні 2007 року, утворюють особливі конфігурації електромагнітних хвиль, які можуть згинатися або викривлятися в одну сторону під час руху в просторі.
Так вчені навчилися формувати світловий промінь, який підлаштовується під будь-які об'єкти на своєму шляху і лишається незмінним, навіть якщо його шлях блокується об'єктом. Поки фотони все ще рухаються по прямій лінії, сам терагерцовий сигнал електромагнітних хвиль фактично огинає об’єкт.
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Як 6G стає ближчим до реальності
Нове дослідження американських вчених наближає мережі 6G до практичної реалізації.
Ми хочемо мати більше даних на секунду. Але для цього потрібна більша пропускна здатність, а цієї пропускної здатності просто не існує, якщо використовувати звичайні діапазони частот,
– каже один з авторів дослідження, Деніел Міттлмен, професор Інженерної школи Брауна.
Відкриття вчених прибирає одну важливу проблему – відсутність необхідності прямої видимості між передавачем та приймачем. Тобто у майбутньому міста не покриються безліччю антен 6G. Промені зможуть огинати будівлі та рельєф.
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Але для реалізації цих можливостей потрібні подальші дослідження, оскільки технологія все ще знаходиться у зародковому стані й поки що забезпечує викривлення на відстані приблизно 10 метрів від передавача до приймача. Це не підходить для загальноміського 6G, але може бути практичним для мереж Wi-Fi наступного покоління.
"Одне з ключових питань, яке нам ставлять усі, це те, наскільки і як далеко можна вигнути хвилі", – резюмує Міттлмен. Для створення швидкісних мобільних мереж майбутнього вченим потрібно працювати далі.