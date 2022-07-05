Парі, яка зайнялася сексом на пляжі в Одесі, оголосили вирок

Інтим пари в Одесі на пляжі став відомим на всю Україну. На місці їм вручили повістки, а тепер оголосили вирок.

На початку червня одна парочка вирішила влаштувати інтимне дійство у публічному місці. Просто на місці їм вручили повістки, а потім за справу взялися правоохоронці, адже інтим у публічному місці є кримінальним злочином.

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Вирок суду

Суд розглянув справу інтиму парочки у публічному місці. Правопорушниками виявилися одружений громадянин Білорусі, на забезпеченні якого двоє неповнолітніх дітей, та неодружена уродженка Закарпаття.

Повідомляється, що "непристойний акт хуліганства" пара здійснила серед білого дня. Слідчі навіть зуміли відтворити дійство практично по хвилинах, з детальними проміжками часу актів правопорушення. Також правопорушники розповіли, що діяли у стані алкогольного сп'яніння.

Зважаючи на те, що порушники громадського порядку визнали свою провину повністю та беззаперечно, а також активно сприяли розслідуванню кримінального правопорушення, вирок суду був не максимальним. Чоловік отримав 1,5 року позбавлення волі, а жінка – один рік.

Також, зважаючи на обставини справи, визнання провини та визнання судимостей, пару вирішили не ізолювати від суспільства та дозволили відбути покарання з річним випробувальним терміном.

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