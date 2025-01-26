Пошкодження кабелю у Балтійському морі: латвійські військові виявили судно, що могло це зробити
- Збройні сили Латвії ідентифікували судно Michalis san, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі, та направили патрульний корабель для його перевірки.
- Латвійська поліція порушила кримінальну справу за фактом пошкодження кабелю, залучивши механізми правової співпраці з іноземними партнерами для розслідування.
- Судно Michalis san, яке підозрюють у причетності до інциденту, прямувало до Росії під прапором Мальти та очікувало на дозвіл від агента для продовження шляху.
Національні збройні сили Латвії ідентифікували судно, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі. Мовиться про корабель Michalis san, яке прямувало до Росії.
Після цього для перевірки цього судна був направлений патрульний корабель. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi.
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Як виявили судно, що пошкодило кабель в Балтійському морі
Центр морських операцій Латвії провів аналіз руху суден у районі пошкодження кабелю та виявив ще два судна, які знаходились за межами територіальних вод та ексклюзивної зони Латвії.
Також НВС поінформували про подію з пошкодженням кабелю в Балтійському морі союзників у НАТО, включно зі Швецією. Також країні обмінюються інформацією щодо інциденту.
Після скликаної главою латвійського уряду Евікою Силінею наради командувач морських сил країни Маріс Поленцс повідомив журналістам, що у співпраці з Латвійським державним центром радіо і телебачення з урахуванням інцидентів з кабелями в Балтійському морі, що почастішали, вже раніше був розроблений план дій у подібних ситуаціях.
У морі цілодобово чергує корабель морських сил, який після отримання інформації про пошкодження кабелю був негайно направлений для перевірки судна Michalis san, що перебував в безпосередній близькості до зони інциденту.
Було встановлено, що судно прямувало до Росії та очікувало на дозвіл від агента, щоб продовжити шлях. Згідно з публічно доступною інформацією, суховантажне судно Michalis san ходить під прапором Мальти.
Зрештою латвійська поліція порушила кримінальну справу за фактом пошкодження підводного оптоволоконного кабелю в Балтійському морі, що підтвердив глава Державної поліції Армандс Рукс.
Кримінальний процес порушено за двома статтями кримінального закону – умисне знищення та пошкодження майна та умисне знищення та пошкодження електромережі, мережі електронного зв'язку загального користування. Рукс не виключив, що пізніше можуть виникнути додаткові кваліфікації.
Наразі поліція спільно з прокуратурою залучила механізми правової співпраці з іноземними партнерами з розслідування.
До слова, вранці 26 січня в Балтійському морі було пошкоджено підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення. За попередніми даними, є підстави вважати, що кабель зазнав значних пошкоджень і це сталося через зовнішній вплив.