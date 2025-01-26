Пошкодження кабелю у Балтійському морі: латвійські військові виявили судно, що могло це зробити

Національні збройні сили Латвії ідентифікували судно, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі. Мовиться про корабель Michalis san, яке прямувало до Росії.

Після цього для перевірки цього судна був направлений патрульний корабель. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi.

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Як виявили судно, що пошкодило кабель в Балтійському морі

Центр морських операцій Латвії провів аналіз руху суден у районі пошкодження кабелю та виявив ще два судна, які знаходились за межами територіальних вод та ексклюзивної зони Латвії.

Також НВС поінформували про подію з пошкодженням кабелю в Балтійському морі союзників у НАТО, включно зі Швецією. Також країні обмінюються інформацією щодо інциденту.

Після скликаної главою латвійського уряду Евікою Силінею наради командувач морських сил країни Маріс Поленцс повідомив журналістам, що у співпраці з Латвійським державним центром радіо і телебачення з урахуванням інцидентів з кабелями в Балтійському морі, що почастішали, вже раніше був розроблений план дій у подібних ситуаціях.

У морі цілодобово чергує корабель морських сил, який після отримання інформації про пошкодження кабелю був негайно направлений для перевірки судна Michalis san, що перебував в безпосередній близькості до зони інциденту.

Було встановлено, що судно прямувало до Росії та очікувало на дозвіл від агента, щоб продовжити шлях. Згідно з публічно доступною інформацією, суховантажне судно Michalis san ходить під прапором Мальти.

Зрештою латвійська поліція порушила кримінальну справу за фактом пошкодження підводного оптоволоконного кабелю в Балтійському морі, що підтвердив глава Державної поліції Армандс Рукс.

Кримінальний процес порушено за двома статтями кримінального закону – умисне знищення та пошкодження майна та умисне знищення та пошкодження електромережі, мережі електронного зв'язку загального користування. Рукс не виключив, що пізніше можуть виникнути додаткові кваліфікації.

Наразі поліція спільно з прокуратурою залучила механізми правової співпраці з іноземними партнерами з розслідування.

До слова, вранці 26 січня в Балтійському морі було пошкоджено підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення. За попередніми даними, є підстави вважати, що кабель зазнав значних пошкоджень і це сталося через зовнішній вплив.