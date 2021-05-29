На інвестфорумі в Дніпрі Ярославський говорив про відродження "Металіста"

Вчора відбувся інвестиційний форум UkraineInvest Talks: Dnipro, де виступали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та інші представники політичної і ділової еліти країни.

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський також взяв участь в інвестиційному форумі.

Бізнесмен розповів про проєкт будівництва нового Міжнародного аеропорту "Дніпро", в якому бере участь в якості приватного інвестора і про розвиток активів DCH в цьому регіоні. Мова йде про Дніпровський металургійний завод і рудник "Суха Балка".

Ярославський прокоментував ситуацію з проєктом дніпровського аеропорту, робота над яким триває три роки, а будівництво повноцінно досі не стартувало. Бізнесмен пригадав, що харківський аеропорт до Євро-2012 йому вдалося повністю побудувати за 2 роки. Тому зараз боку групи DCH ніяких затримок немає.

"Ми підготували свайне поле, йдемо з випередженням графіку. Що стосується держави – справа гальмується, і хотілося б, щоб вона була швидше зроблена", – сказав він.

В ході інвестиційного форуму модератор панельної дискусії попросив Ярославського поділитися новинами щодо відродження легендарного харківського футбольного клубу "Металіст", адже зараз ця тема викликає загальноукраїнський і міжнародний інтерес, та запитав, який новин слід очікувати 29 травня?

відбудеться матч другої ліги за участі команди "Метал", яку підтримує Ярославський, після якого в першій лізі команда буде вже виступати під назвою "Металіст" і буде використовувати традиційну символіку "жовто-синіх".

Відповідаючи на запитання, Олександр Ярославський нагадав про славну футбольну історію Харкова і розповів про плани на майбутнє.

"Металіст" свого часу блискуче грав і в українському чемпіонаті, і в єврокубках, де зіграв понад 50 ігор. За 8 років мого президентства ми завоювали 7 бронз і 1 срібло, практично жодного року не були без єврокубкових матчів. У нас в Харкові проходив груповий етап європейського чемпіонату 2012 і, як кажуть, була "група смерті" – це збірна Німеччини, Португалії, Голландії та Данії. Тобто всі відомі гравці світового рівня жили в Харкові, жили на нашій базі, і харків'яни мали можливість побачити топ зірок світового футболу. Сподіваюся, футбол повернувся до Харкова. Ми спільно з місцевою владою – з Ігорем Тереховим, з Айною Тимчук – домовилися відродити клуб. І сподіваюся, що і харків'яни знову повернуться на улюблений стадіон "Металіст", – сказав він.

Матч другої ліги національної футбольної першості "Метал" – "Кривбас" відбудеться 29 травня 2021 року о 17:00. До цього заплановано хід футбольних уболівальників і автопробіг. Олександр Ярославський в своєму передматчевому інтерв'ю анонсував гучні трансфери гравців й інші знакові новини, що стосуються "другого пришестя" ФК "Металіст".