Інвестиції в Маріуполь: "Метінвест" планує вкласти в місто 1,5 мільярда доларів до 2030 року

Міжнародна гірничо-металургійна група компаній Метінвест прагне інвестувати в місто Маріуполь понад 1,5 млрд доларів до 2030 року. Там будуть побудовані нові виробничі потужності підприємства.

"Ми приймали рішення про будівництво МБЛЗ №4 (новий комплекс машини безперервного лиття заготовок – 24 канал) в Маріуполі у 2015 році. Рішення на 150 млн доларів інвесткомітет проходив буквально на тому ж тижні, коли там підірвали мости. Хтось скаже, ви щось знали. Просто ми аналізували ситуацію на кордоні, геополітичну ситуацію. І розуміли, що вигод для Російської Федерації, "ДНР", "ЛНР", від нападу немає", – додав Риженков.

Як повідомлялось раніше, "Метінвест" почав реалізацію найбільшого проєкту будівництва нового прокатного цеху в Маріуполі, який почався на майданчику Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча (ММКІ).

Зазначається, що це масштабний проєкт будівництва з нуля цеху з виробництва холоднокатаного прокату, оцинкованого і пофарбованого рулону. За всю історію незалежності України це найбільша інвестиція у нове виробництво.

Активна фаза будівництва нового цеху на ММКІ запланована на 2022–2024 роки.

Додамо, що журнал Forbes Україна у жовтні склав рейтинг 100 найбільших приватних компаній країни. Його очолила Група Метінвест.