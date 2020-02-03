Компании на триллион: как Apple, Amazon, Microsoft и Google стали самыми дорогими

Четыре технологических гиганта — Apple, Amazon, Microsoft и Google — сейчас находятся в ТОПе самых дорогих американских компании, каждая из которых оценена в более чем 1 триллион долларов.

Деятельность этих фирм в последние годы была направлена ​​на развитие не только техники, но и различных сервисов и облачных платформ. Именно развитие последних продуктов стал причиной роста прибылей этих компаний, сообщает CNBC. В результате рыночная капитализация техгигантов достигла рекордного уровня.

В частности, в августе 2018 года Apple стала первой американской компанией, стоимость которой превысила 1 триллион долларов. Аналитики отмечают, что высокий доход купертеновская компания получила от продажи программного обеспечения и различных дополнительных сервисов, так повлияло на ее рыночную капитализацию.

Сразу после Apple, через пять месяцев, стоимость Amazon впервые достигла 1 триллиона долларов. В этом случае аналитики тоже отметили, что причиной роста прибыли компании стал ее бизнес в сфере облачных решений – Amazon Web Services.

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Microsoft стал третьим предприятием, пересекшим отметку в 1 триллион долларов в апреле 2019 года. Стоимость корпорации выросла сразу после того, как она опубликовала финансовый отчет. В частности, доходы компании превысили все прогнозы экспертов. Именно спрос на облачный сервис Azure и стал причиной того, что Microsoft удалось увеличить свой заработок. Кроме того, другие крупные корпорации передавали Microsoft на хранение серверы и массивы данных.

Рыночная капитализация холдинга Alphabet достигла 1 триллиона долларов недавно – всего две недели назад. Так, выручка компании от облачных сервисов выросла с 1 миллиарда долларов в квартал до 2 миллиардов долларов в период с февраля 2018 по июль 2019 года.

В пятницу, 31 января, Amazon снова присоединилась к компаниям, рыночная капитализация которых достигла 1 триллиона долларов. После обнародования очередного квартального отчета стало известно, что прибыль компании составляет около 96 миллиардов долларов. В результате выросли в цене акции гиганта электронной коммерции.

Эти четыре технологических компании тормозят весь фондовый рынок. В частности, они вместе составляют 17% от рыночного объема S&P 500. Такое доминирование на рынке является беспрецедентным, отмечают аналитики Morgan Stanley.