Власти США хотят купить Ericsson и Nokia: компании могут получить ряд льгот от Вашингтона
Власти США рассматривают вариант покупки европейских технологических компаний Ericsson и Nokia. Основная цель американского правительства – создание конкуренции Huawei – одной из крупнейших компаний Китая в сфере телекоммуникаций.
Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные анонимные источники в правительстве США.
По информации американского издания, администрация президента США Дональда Трампа намерена стимулировать местных техгигантов, например, Cisco Systems, купить европейские Ericsson и Nokia. Такая инициатива политической верхушки должна ускорить развитие сети 5G в Соединенных Штатах.
Интересно: Apple может надолго закрепить статус самой дорогой: что отделяет ее от оценки в 2 трлн долларов
Как Соединенные Штаты будут поддерживать Ericsson и Nokia
Американские власти намерены предоставить налоговые льготы, а также экспортно-банковское финансирование для европейских компаний. Кроме того, администрация Дональда Трампа оказывать поддержку тем инвесторам, которые готовы вложить деньги в одну из европейских технологических компаний.
Актуально: Экономика Европы резко выросла в июне: о чем говорят последние аналитические данные
США и техгиганты Китая
Как известно, китайская компания Huawei – это крупнейший в мире продавец телекоммуникационных устройств. В частности, доля этого техгиганта на рынке составляет 28%. По информации Wall Street Journal, Huawei может продавать оборудование по низким ценам, в отличие от своих конкурентов. Предприятие имеет возможность снижать цены благодаря поддержке правительства Китая.
Соединенные Штаты в ближайшее время могут внести поправки в свои правила, которые сейчас запрещают американским компаниям сотрудничать с китайской Huawei.
-
Экономика Европы резко выросла в июне: о чем говорят последние аналитические данные26 июня , 10:27
-
Как может измениться цена акций Apple в 2020 году: в RBC представили собственный прогноз22 июня , 13:23
-
Нефть дорожает: что влияет на рост цены сырья и как изменилась ситуация на рынке26 июня , 09:15