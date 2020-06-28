Власти США рассматривают вариант покупки европейских технологических компаний Ericsson и Nokia. Основная цель американского правительства – создание конкуренции Huawei – одной из крупнейших компаний Китая в сфере телекоммуникаций.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные анонимные источники в правительстве США.

По информации американского издания, администрация президента США Дональда Трампа намерена стимулировать местных техгигантов, например, Cisco Systems, купить европейские Ericsson и Nokia. Такая инициатива политической верхушки должна ускорить развитие сети 5G в Соединенных Штатах.

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Как Соединенные Штаты будут поддерживать Ericsson и Nokia

Американские власти намерены предоставить налоговые льготы, а также экспортно-банковское финансирование для европейских компаний. Кроме того, администрация Дональда Трампа оказывать поддержку тем инвесторам, которые готовы вложить деньги в одну из европейских технологических компаний.

В то же время, представители властей США обсуждают вариант с поддержкой открытой технологии для сетей, которая облегчит американским стартапам создание оборудования для пятого поколения мобильных сетей, или так называемого 5G.

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США и техгиганты Китая

Как известно, китайская компания Huawei – это крупнейший в мире продавец телекоммуникационных устройств. В частности, доля этого техгиганта на рынке составляет 28%. По информации Wall Street Journal, Huawei может продавать оборудование по низким ценам, в отличие от своих конкурентов. Предприятие имеет возможность снижать цены благодаря поддержке правительства Китая.

Соединенные Штаты в ближайшее время могут внести поправки в свои правила, которые сейчас запрещают американским компаниям сотрудничать с китайской Huawei.

Власти США планируют изменить правила так, чтобы разрешить американским предприятиям вести бизнес с китайской компанией. Такое сотрудничество поможет техгиганту США опередить другие регионы в разработке стандартов сети 5G.