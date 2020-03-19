Іонов розповів, у якому стані хворі на коронавірус кияни

У Києві зафіксували вже два випадки зараження коронавірусом. Хворими виявились народний депутат Сергій Шахов та його дружина. Інформацію підтвердив сам нардеп. Директор департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Максим Іонов в ефірі 24 каналу прізвища хворих називати відмовився, однак зазначив, що їх стан – стабільний.

За його словами, у Києві є також ще 4 пацієнти, у яких підозрюють коронавірус. Результати аналізів наразі очікують.

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Щодо двох підтверджених випадків Іонов розповів, що особи перебувають на самоізоляції вдома.

Я не можу повідомляти персональні дані, але ці люди з однієї місцевості. Їх стан стабільний. Вони перебувають під наглядом сімейного лікаря. Я б назвав ситуацію контрольованою,

– сказав Іонов.

Він розповів, що лікування хворих на коронавірус відбувається симптоматично. Тобто, медики борються саме із симптомами хвороби у людини: призначають ліки проти кашлю, болю в горлі чи жарознижуючі.

Хворих попередили, що при будь-яких змінах у стані здоров'я вони повинні терміново звернутися до лікарів. Іонов зазначив, що не володіє інформацією про те, де саме могли заразитися хворі і чи виїжджали вони за кордон.

"В процесі епідемічне розслідування, яке встановить зв'язок і з контактними особами та інші подробиці цієї ситуації", – додав директор.

Також, за словами Іонова, важливо, аби приватні медичні клініки повідомляли державу про випадки коронавірусу у хворих.

Є небезпека того, що не про всіх хворих відомо. Якщо клініка займається лікуванням хворого з симптомами ГРВІ, а пізніше виявляється, що це коронавірус – про такі випадки треба негайно повідомляти,

– повідомив Іонов.

У Київські області є 13 медичних закладів, у яких є інфекційні відділення. Також 199 апаратів штучної вентиляції легень. Незабаром планують закупити ще 50 апаратів.

"Це фізично важко зробити, адже постачальники не на території України. Це питання не тільки Київщини. Вартість апаратів – від 500 тисяч гривень. Ціни взлетіли, як і на маски та антисептики", – додав Іонов.



Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу