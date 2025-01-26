Росія та Ірак поглиблюють співпрацю, використовуючи пропагандистський телеграм-канал, – ISW

Кремль використовує пропагандистський телеграм-канал Rybar для посилення свого впливу в Іраку. Водночас у Багдаді заявили про зацікавленість у розвитку відносин з Росією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

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Аналітики зауважили, 25 січня у телеграм-каналі Rybar заявили, що представники їхньої команди, включно з засновником Міхаілом Звінчуком, протягом минулого тижня відвідали Ірак та зустрілися з офіційними особами країни. Зокрема, з прем'єр-міністром Мохаммадом Шиа Аль-Судані.

Канал стверджував, що офіційні особи Іраку відзначили свою відкритість до розширення торгівлі та іноземних інвестицій з російськими партнерами та зацікавленість у подальшому розвитку російсько-іракських відносин,

– мовиться у звіті.

Пропагандистський канал також закликав російські компанії, медіа, блогерів та інвесторів активно досліджувати можливості співпраці з Іраком.

В ISW зазначили, що це не перший крок Кремля у посиленні свого впливу в Іраку. Так, представник каналу Rybar відвідував Ірак ще у серпні 2024 року, і це було перше повідомлення про зустріч російського "мілблогера" з високопоставленим іноземним чиновником.

В Інституті вивчення війни також зазначили, що Росія прагне посилити свій вплив в регіоні, щоб витіснити США як партнера з безпеки в Іраку. Зокрема, країна-агресорка очікує можливе скорочення військової присутності США в Іраку.

Також, за даними аналітиків, нещодавнє падіння режиму Башара Асада в Сирії могло спонукати Кремль переглянути контури своїх відносин з Іраком та зовнішньополітичний вектор на Близькому Сході загалом.