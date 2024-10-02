Іран задихається від санкцій: чи здатен він вести велику війну

Ввечері 1 жовтня Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Тож ситуація на Близькому Сході знову загострюється й загрожує перерости у велику війну.

Головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович сказав 24 Каналу, чи має Іран можливості, щоб вести велику війну.

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Як можливості Ірану

Шлеймович зазначив, що президент в Ірані є головою виконавчої влади. На рішення, які стосуються війни або зовнішньої політики, він майже не має впливу.

За його словами, Масуд Пезешкіан, коли обирався на посаду президента Ірану, серед інших кандидатів був таким собі реформістом. Звісно, в іранському розумінні реформіст – це зовсім не те, що означає на Заході. Це все одно ставленик аятоли.

Він пояснив, що Пезешкіана свого часу допустили до виборів, аби він представляв відкритий до західного світу іранський порядок денний, а також готовність до переговорів.

Тому що Іран реально задихається, санкції його доконали,

– сказав головний редактор порталу "Деталі".

Навіть якщо Іран зараз захоче вести велику війну, то, як наголосив Шлеймович, не буде спроможний.

Який сигнал дав Іран після атаки на Ізраїль

Головний редактор порталу "Деталі" зауважив, що в своїй заяві після масованого удару по Ізраїлю президент Ірану сказав, що Тегеран дав рішучу відповідь "на агресію сіоністського режиму й Іран не зацікавлений у війні, а лише реагує на загрозу".

За його словами, це черговий чіткий посил того, що Іран зробив те, що мав. Ізраїль же у своїй відповіді не має переходити забагато "червоних ліній", аби не змушувати Тегеран знову якось реагувати.

Питання зараз полягає у тому, як на це відреагує Ізраїль,

– сказав Шлеймович.

Тож, резюмував він, Іран усіма силами шукає можливості, щоб зупинитися і війна не переросла у регіональну. А вже зовсім скоро стане зрозуміло, чи захоче зупинятися Ізраїль.

До речі! США допомогли Ізраїлю відбити масовану іранську атаку. Для цього були залучені американські есмінці, розташовані у східній частині Середземного моря. Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, американці перехопили "численні ракети", які були запущені по Ізраїлю.