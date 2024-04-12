Іран може атакувати Ізраїль упродовж найближчих 48 годин, – WSJ

Ізраїль імовірно готується до прямої атаки з боку Ірану вже в найближчі 24 – 48 годин. Водночас остаточний план нападу ще не готовий.

Видання посилається на неназваного американського чиновника. Ідеться, що звіти їх розвідки вказують на можливість удару Ірану протягом декількох днів, "можливо, на ізраїльській землі", але "не проти ізраїльських інтересів в інших місцях".

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При цьому WSJ цитує ще одне джерел, яке має зв'язки з іранським керівництвом, що попри обговорення планів нападу, остаточного рішення щодо атаки Іран ще не ухвалив.

Міністр оборони США Ллойд Остін та його ізраїльський колега Йоав Галлант обговорили детальну підготовку до ймовірної атаки на Ізраїль з боку Ірану.

За інформацією CNN, під час розмови Остін висловив "непохитну відданість США безпеці Ізраїлю проти загроз з боку Ірану і його поплічників".

Йоав Галлант зі свого боку наголосив, що Ізраїль "не потерпить нападу Ірану на свою територію" і що напад Ірану на Ізраїль може призвести до регіональної ескалації.

"Прямий напад Ірану на ізраїльську територію вимагатиме відповідної ізраїльської реакції проти Ірану", – заявив міністр оборони Ізраїлю.

Як зазначає CNN, ця розмова міністрів стала вже другою за останній тиждень.

Що цьому передувало