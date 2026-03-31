Іран може готувати наземну операцію на Близькому Сході: Зеленський назвав очевидний факт

Володимир Зеленський попередив лідерів країн Близького Сходу про можливі наземні дії. Іранці використали FPV-дрони, які Україна та Росія застосовують безпосередньо на фронті.

Про це президент Зеленський розповів в інтерв'ю для Axios.

Що вказує на можливі наземні операції на Близькому Сході?

У мережі були кадри, як Іран атакував гелікоптер в Іраку за допомогою FPV-дронів.

Їх Росія та Україна використовують лише на полі бою. Вони зазвичай мають радіус дії 10 – 20 кілометрів і створюють так звані "кіл-зони".

Довідково. "Кіл-зони" – це ділянки фронту шириною до 50 кілометрів, які контролюються обома сторонами за допомогою масового використання дронів та артилерії. Там техніка й жива сила ліквідовуються за всього через кілька хвилин після виявлення.

Подивіться на це дуже уважно. Думаю, якщо вони починають використовувати FPV-дрони, це може означати підготовку до наземної операції в тій чи іншій формі,

– попередив Зеленський близькосхідних лідерів.

Він зауважив, що використання FPV-дронів – це досвід Росії. Ним вона, схоже, й поділилася з Іраном.

Зеленський переконаний, що Москва зацікавлена в тривалій війні на Близькому Сході, бо це відволікає увагу США від України та послаблює проти неї санкційний тиск.

