Єдина надія для іранського народу: що може покласти край ядерній загрозі

Згідно з давнім іранським прислів'ям, коли божевільний кидає камінь у криницю, потрібно десять мудреців, щоб його витягнути. Аятола Алі Хаменеї, нинішній верховний лідер Ірану, який перебуває в ізоляції, був цим божевільним. Тепер багато людей в Ірані та в усьому світі намагаються врятувати криницю.

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Режим в Ірані не зміг оцінити глибину власної слабкості

Через Хаменеї Іран майже чотири десятиліття йшов шляхом війни з Ізраїлем, якого він називає "раковою пухлиною" в регіоні, яку необхідно знищити. Водночас режиму вдалося запобігти протистоянню, яке було небажане для іранського народу і невиправдане національними інтересами Ірану.

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Правителі Ірану могли покладатися на блеф таких посередників, як "Хезболла", ХАМАС і режим Асада в Сирії, небажання багатьох ізраїльтян ризикувати повномасштабною війною та здатність Ірану використовувати свою ядерну програму, щоб отримати поступки від західних держав.

Досі.

Режим мав безліч попереджувальних сигналів про свою безпрецедентну слабкість всередині країни та ізоляцію в регіоні. Були повернення Дональда Трампа до Білого дому, жорстоке, але ефективне знищення Ізраїлем "Хезболли" в Лівані та ХАМАСу в Газі, економічний колапс – очевидний у різкому знеціненні валюти, страйку далекобійників та повсюдному дефіциті газу та електроенергії – і зростання кількості громадянської непокори жінок через примусове носіння хіджабу.

Але замість того, щоб пом'якшити свою позицію, лідери Ірану вдалися до своїх старих хитрощів: пихато вихвалялися здатністю створити ядерну бомбу. Водночас вони з серйозним виразом обличчя наполягали на тому, що їхня ядерна програма ніколи не мала військової компоненти.

Вони витратили багато часу на дурне питання про те, чи були переговори з адміністрацією Трампа щодо нової ядерної угоди "прямими" чи "непрямими". Зрештою, Хаменеї продиктував, що не повинно бути прямих переговорів з "великим сатаною".

Єдиний шлях для порятунку Ірану

Хоча режим у своєму лабіринті самообману не зміг оцінити всю глибину своєї слабкості, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху цього не зробив. Зіткнувшись зі зростаючим хором ізраїльтян, які вимагали припинення гуманітарної катастрофи, до якої він долучився в Газі, Нетаньяху знайшов момент, щоб розпочати давно очікувану та ретельно підготовлену атаку.

Вражаюче проникнення Ізраїлю в апарат безпеки Ірану дозволило йому швидко обезголовити іранську оборону, вбивши близько двох третин вищих військових та розвідувальних командирів країни протягом перших кількох днів. І, навмисно чи ні, пропозиція Трампа про переговори, схоже, приспала режим.

Режим та його ідеологічні поплічники постійно звинувачують інших, зокрема Захід, Ізраїль та Саудівську Аравію, у кожній своїй невдачі. Вони, безумовно, іноді припускалися кричущих помилок. Тривале насильство Ізраїлю в Газі проти невинних палестинців, які, як і іранці, є заручниками радикальної нігілістичної ідеології, є яскравим прикладом. Нетаньяху також отруїв криницю, яку інші, з більшою мудрістю та розсудливістю, повинні будуть рятувати.

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Як і у випадку з палестинцями, життя невинних іранських громадян має бути захищене. Іранський народ та його демократичні прагнення – єдина надія на зміну режиму. Ізраїль, США чи Росія не можуть і не повинні визначати майбутнє Ірану. Заходу та Ізраїлю потрібна чітка короткострокова та довгострокова стратегія для досягнення цієї мети.

Така стратегія повинна передбачати негайне припинення насильства проти цивільного населення. Звичайно, як і ХАМАС у Газі, режим розмістив багато військових об'єктів та центрів збагачення урану в житлових районах. Закликати 14 мільйонів громадян Тегерана до евакуації, щоб Ізраїль міг знищити ці об'єкти, – те саме, що застосовувати ліки, які гірші за саму хворобу.

З іншого боку, будь-яка угода з цим жорстоким, лицемірним режимом буде розірвана, щойно його лідери повірять, що вони позбулися нинішнього скрутного становища. Єдиним рішенням ядерної головоломки Ірану є демократичний Іран, що передбачає підтримку демократичних голосів всередині Ірану, підкріплену голосами іранської діаспори.

Понад десять років тому ми з моїм колегою Зігфрідом Хекером написали статтю, в якій висловлювали припущення, що Іран, починаючи з шаха в 1970-х роках, мав би наслідувати приклад Південної Кореї та відмовитися від високозбагаченого урану на користь ядерних технологій. Збагачення, стверджували ми, лише породжує сумніви щодо мирних цілей ядерної програми.

Як демократичне суспільство підійде до такого складного питання навіть за найкращих часів – неможливо передбачити, але лише демократичний Іран може вирішити цю дискусію. Без зміни режиму народом Ірану, для народу Ірану не може бути довгострокової стабільності та процвітання.

Демократичні суспільства набагато частіше обирають те, що Арістотель називав золотою серединою, шукаючи золоту середину між крайнощами. У будь-якому разі Іран – регіональний лідер протягом останнього століття, де середній вік населення становить 32 роки – не може не виграти від кінця режиму, що загруз у догматизмі 90-річної кабали.