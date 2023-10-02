Іран може створити ядерний пристрій за два тижні: Пентагон окреслив потенційну загрозу

Пентагон продовжує пильно стежити за ситуацією в Ірані. В ньому заявляють, що Тегерана достатньо ресурсів, які дозволять йому не більш як за два тижні створити ядерний пристрій.

Відповідна інформація з'явилася у щорічній доповіді Міністерства оборони США "Стратегія протистояння зброї масового ураження".

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Ядерний пристрій може з'явитися в Ірані

Власне, у Пентагоні вважають, що за умови, що режим Тегерана вирішить, що йому таки необхідна ядерна зброя, він за короткий час зможе її створити. На це в Ірану піде не більше як два тижні.

За наявними оцінками, Іран не займається реалізацією програми створення ядерної зброї найближчим часом, проте має можливість менш ніж за два тижні виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для створення ядерного пристрою,

– наголошують у Пентагоні.

Це ще не все. У США вважають, що своїх зобов'язань щодо контролю за хімічною зброєю Тегеран не дотримується. Про це свідчить той факт, що Іран не надав повної декларації об'єктів, на яких виробляють хімічну зброю. Власне, цього від країни вимагають чинні угоди.

У Пентагона також є інші побоювання. У ньому припускають, що Іран може займатися створення нервово-паралітичної наступальної зброї.

Якщо узагальнити згадки про Іран у відповідному документі Пентагона, то він окреслений як "постійна загроза".

Дії Ірану загрожують також Україні

Звернімо увагу, що небезпечною є також співпраця Тегерана та Москви. Кремль не лише отримує "Шахеди". Він ще й хоче балістичні ракети.

Україна та партнери з усіх сил намагаються зірвати плани Росії. За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, вживаються заходи з запобігання передачі Росії балістичних ракет з Ірану.

Така загроза існує. Україна і наші партнери, звичайно, відстежуємо ці процеси. Вживаємо певних заходів, щоб цей крок не відбувся,

– наголосив він.

Зауважимо, що напередодні стало відомо, що Москва отримає від Тегерана оновлену версію дронів-камікадзе "Шахед". Речниця ОК "Південь" підтвердила, що мовиться про безпілотники, які більше не видаватимуть характерний звук, через який їх називають в народі "мопедами".