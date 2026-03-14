Україна відреагувала на погрози Ірану щодо атак

У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на погрози з боку Ірану. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що іранський режим роками сприяє вбивствам українців, постачаючи Росії дрони та технології для війни.

Тож, за його словами, посилання Тегерана на право самооборони за Статутом ООН є абсурдним. Про це повідомляє "Суспільне".

Яку заяву зробило українське МЗС?

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував погрози голови парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ебрагима Азізі.

За словами дипломата, заяви іранських посадовців виглядають особливо цинічно на тлі того, що Тегеран протягом тривалого часу підтримує російську агресію проти України. У МЗС нагадали, що Іран надає Росії безпілотники та технології, які використовуються для атак по українських містах і цивільній інфраструктурі.

Іранський режим роками підтримує вбивства українців, надаючи Росії дрони та технології для агресії проти України,

– наголосив Тихий.

Речник українського дипломатичного відомства також розкритикував спроби іранських посадовців виправдати свої заяви посиланням на міжнародне право, зокрема на статтю 51 Статуту ООН, яка стосується права держав на самооборону.

Тихий підкреслив, що такі аргументи виглядають абсолютно нелогічними, зважаючи на роль Ірану у підтримці російської війни проти України.

Абсурдно, коли представники цього режиму погрожують Україні та посилаються на право на самооборону за статтею 51 Статуту ООН. Це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс,

– заявив він.