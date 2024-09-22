В Ірані на параді показали модернізований "Шахед"-136B – може летіти 4000 кілометрів
Джерело:irna
В Ірані під час військового параду представили нову балістичну ракету Jahad та безпілотник "Шахед"-136B.
Щорічний військовий парад пройшов учора, 21 вересня. Він був присвячений річниці початку війні Ірану з Іраком 1980 – 1988 років. Деталі повідомило агентство IRNA.
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Безпілотник "Шахед"-136B є оновленою версією дрона "Шахед"-136. Його оснастили новими функціями, радіус дії – понад 4000 кілометрів.
"Шахеди" оснастили новими функціями / Фото irna
Ракету Jahad розробив і виготовив аерокосмічний підрозділ Революційної гвардії Ірану. Радіус її дії – 1000 кілометрів, пише Times of Israel.
Роль "Шахедів" у війні в Україні
Безпілотники "Шахед-136" використовує Росія у війні проти України.
В особливій економічній зоні Росії "Алабуга" у Татарстані побудували завод, який має виготовляти 6 тисяч "Шахедів" щороку; станом на кінець квітня він випередив графік і поставив РФ 4,5 тисячі БПЛА.