Не тільки ракети: Іран міг передати Росії важливу інформацію

Поговоримо про ірано-російський ракетний трансфер. Що стосується балістики – поки рано поспішати із заявами по типу оперативно-тактичних ракет, які Іран міг передати Росії, ну і відповідно які цілі та на яку глибину будуть залітати.

У росіян проблеми з виробництвом ракетних двигунів

Згадувані у ЗМІ Fath-360 – це зменшена копія Fateh-110, котрі мають дальність щонайменше 300 кілометрів. Тому є великий шанс, що ми всі зараз колективно поплутаємось в очікуваннях, й іранські балістичні ракети полетять на значно більшу глибину й будуть завдавати значно більших руйнувань, ніж уявлялось до того.

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Але як взагалі показує практика, щось достеменно виявити по типах ракет в розпорядженні росіян можна лише після того, як будуть виявлені та досліджені уламки цього ракетного озброєння. Так було і з північнокорейським KN-23, і у перших епізодах застосування гіперзвукового "Циркона" для ударів по Україні.

Тим більш, що воєнно-політичне керівництво Ірану у своїх міркуваннях по передачі ракет росіянам навряд чи керується західною логікою "ескалації/деескалації". Тегеран скоріше цікавить те, як той чи інший "трансфер" зброї може відповідати іранським уявленням про "шлях джихаду проти невірних".

А от наступний момент, на який у нас чомусь не звернули належної уваги, – технології щодо дозвукових крилатих ракет типу як "Х-101" та "Калібр", якими росіяни били по нашій енергетиці.

Мінфін США у своєму пакеті санкцій щодо іранських суб'єктів згадав зокрема одне КБ, яке передавало свої напрацювання росіянам у силових установках для крилатих ракет.

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Без двигуна ніяка ракета до цілі не полетить, яка б там електроніка не стояла. А нюанс в тому, що на "Х-101", як ракеті повітряного базування, та "Калібрі", як ракеті морського базування, стоїть один і той же тип силової установки – ТРДД-50 (тільки з різними модифікаціями). Він виготовляється лише на одному підприємстві – "ОДК-Сатурн".

Очевидно, що потужності по виробництву двигунів є одним із лімітувальних факторів у здатності російського ВПК виготовляти далекобійні крилаті дозвукові ракети.

Тут цілком можливо, що іранські ракетники якраз встигли надати "консультацію" своїм російським колегам, як їм спростити виробництво ракетних двигунів, знизити технологічний рівень і натомість збільшити випуск інструментів для ударів по нашій енергетиці.

Такі справи.