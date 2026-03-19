Іран вдарив по найбільшому у світі комплексу ЗПГ: Катар заявив про "значне пошкодження" об'єкта

Іран 19 березня атакував головний енергетичний вузол Катару у місті Рас-Лаффан. Тегеран двічі обстріляв об'єкт ракетами, а компанія заявила про значні пошкодження.

Рас-Лаффан є основою економіки Катару та найбільшим об'єктом зі скраплення газу. Про це повідомили в CNN.

Що відомо про ракетний удар по Катару?

Державна компанія QatarEnergy повідомила, що протягом останніх 12 годин Тегеран вдарив ракетами по їхніх об'єктах у місті.

Міноборони Катару заявило, що вранці 19 березня, Рас-Лаффан вдруге був уражений балістичними ракетами, що, за словами QatarEnergy, спричинило значні пожежі та подальші руйнування,

– зазначили в CNN.

ЗМІ наголосили, що повідомлень про жертви в результаті іранської атаки не було, а на місце одразу приїхали рятувальники.

Напад стався після погроз Ірану завдати "потужного удару" у відповідь на нібито атаки США та Ізраїлю по його енергетичній інфраструктурі.

